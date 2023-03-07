Начало весны в казахстанском баскетболе традиционно богато на интересные события, но костанайским любителям этого вида спорта, конечно же, интересно, как завершится регулярный чемпионат среди мужских команд Национальной лиги.

Рустам Валиев начинает атаку «Тобола» / Фото nbf.kz

Костанайскому баскетбольному клубу «Тобол» осталось провести в нем по одному двухматчевому противостоянию с каждым из четырех остальных клубов лиги. И в первой весенней серии игр костанайские баскетболисты встретились с располагавшимися на первой строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата и обеспечившими себе выход в плей-офф «Барсами Атырау».

Как и у атырауского клуба, у идущего третьим «Тобола» в активе было больше 60% побед, что придавало дополнительную интригу противостоянию, в котором одновременно решается и судьба первого промежуточного места. Из шести ранее проведенных очных поединков в четырех побеждал БК «Барсы Атырау», причем дважды с обидным для костанайского клуба трехзначным счетом (107:67 и 102:80), что являлось дополнительной мотивацией для «Тобола» в заключительной очной серии, которую он проводил дома, на площадке СРК «Костанай».

Начало первой встречи прошло в равной борьбе и получилось очень результативным - в первой четверти команды на двоих набрали 55 очков, большая часть из которых пришлась на первую половину игрового отрезка. На тот момент лидировали хозяева, но имели лишь минимальное преимущество - 18:17. До первого перерыва этот перевес в одно очко в пользу «Тобола» сохранился - 28:27.

Даниил Посашков против американского центрового «Барсов Атырау» Дэвина Гилмора / Фото nbf.kz

В начале второй десятиминутки атыраусцы провели на три результативные атаки больше, и в роль догоняющих перешел уже «Тобол» - 31:33. Правда, точный трехочковый бросок Рустама Валиева вновь вывел в лидеры хозяев, которым удалось совершить после этого небольшой рывок, вовремя прерванный взятым армянским наставником гостей Тиграном Гекчаном тайм-айтом. И все же «Тоболу» это не помешало и победно завершить вторую четверть, и довести до большого перерыва свое преимущество до восьми очков - 52:44.

Начав первую после перерыва четверть в роли догоняющих, «Барсы Атырау» значительно активизировались и ближе к середине десятиминутки им удалось сравнять счет - 57:57. До конца игрового отрезка еще дважды фиксировалось равенство в счете, а на последней минуте четверти гости даже вышли вперед. Однако к последнему перерыву подопечные Тимура Султанова, прибегнувшему в этой четверти к тайм-ауту, сумели вернуть себе лидирующие позиции, хотя и выражавшиеся всего двумя очками - 72:70.

Имея незначительный перевес на старте заключительного игрового отрезка, хозяева за полторы минуты довели свое преимущество до семи очков - 79:72, вынудив гостей взять ранний тайм-аут. Однако к экватору четверти попытка сократить свое отставание у атырауского клуба не получилась - 84:77. Не получилось у гостей навязать сопернику борьбу и в оставшиеся пять минут матча, а «Тобол», лидировавший на протяжении почти всей встречи, уверенно провел концовку матча и одержал над «Барсами Атырау» третью победу в чемпионате - 95:86 (28:27, 24:17, 20:26, 23:16).

Капитан «Тобола» Шаим Куанов отыграл матч без замен / Фото nbf.kz

В этом матче сразу три игрока «Тобола» стали авторами дабл-дабла. Это Антон Быков, набравший 17 очков и сделавший 14 подборов, Кирилл Горнаев, в активе которого 13 набранных очков и такое же количество подборов, и проведший на паркете все 40 минут капитан команды Шаим Куанов, который набрал 11 очков и сделал 12 результативных передач. Самым же результативным в команде стал Павел Ильин, набравший 22 очка. Также результативными действиями отметились в игре Даниил Посашков, набравший 15 очков, Аскар Ахметжан - 8, Рустам Валиев - 6 и Адильбек Битенов - 3.

После этой победы «Тобол» вернулся на первую строчку турнирной таблицы. Сегодня команды проведут свой заключительный очный поединок в рамках регулярного чемпионата.