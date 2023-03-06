По прогнозам синоптиков во вторник, 7 марта, на большей части территории области ожидается снег, на юге осадки в виде снега и дождя. На севере и западе прогнозируется метель. Гололёд осложнит движение автотранспорта на севере и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В среду, 8 марта, на севере и востоке ночью и утром будет снег, сопровождаемый низовой метелью.

В Костанае во вторник ожидается снег, низовая метель. В среду снег будет идти ночью.

- В ночь на вторник будет 5-10, на юге 2, на севере 13 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидаем -4...+1°С, на юге +4°С. В среду ночью термометры покажут -7...-12°С, на западе -15°С. Днём ожидаем 0...-5°С, на западе -10°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью -8...-10°С, днём -1...-3°С. В среду: ночью -10...-12°С, днём -3...-5°С

Ветер во вторник ожидается южный с переходом на северный, скоростью 15-20 м/с. На севере области ветер будет слабее - 9-14 м/с, а на востоке возможны порывы до 23 м/с. В среду ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный. Скорость его составит 9-14 м/с, но на севере, востоке и юге области ожидаются усиления до 15-20 м/с.