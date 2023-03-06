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Пять жилых домов останутся без отопления в Костанае

6 марта 2023, 11:55 |  ЖКХ

Временное отключение теплоснабжения связано с устранением порыва  на теплосети Д-200 мм по ул. Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" в своем Instagram.

 

В связи с работами отопление будет отключено сегодня, 6 марта, с 13:00 до 20:00 в жилых домах по следующим адресам:

  • ул. Баймагамбетова № 158,
  • ул. Байтурсынова №№ 45, 49,
  • ул. Гоголя №№ 78, 80.