Пять жилых домов останутся без отопления в Костанае
6 марта 2023, 11:55 | ЖКХ
Временное отключение теплоснабжения связано с устранением порыва на теплосети Д-200 мм по ул. Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" в своем Instagram.
В связи с работами отопление будет отключено сегодня, 6 марта, с 13:00 до 20:00 в жилых домах по следующим адресам:
- ул. Баймагамбетова № 158,
- ул. Байтурсынова №№ 45, 49,
- ул. Гоголя №№ 78, 80.
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