Временное отключение теплоснабжения связано с устранением порыва на теплосети Д-200 мм по ул. Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба ГКП "КТЭК" в своем Instagram.

В связи с работами отопление будет отключено сегодня, 6 марта, с 13:00 до 20:00 в жилых домах по следующим адресам: