В четырех городах прошли первые игры чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. Бронзовый призер сезона-2022 «Тобол» принимал на поле манежа «Тобыл Арены» клуб из Павлодарской области «Аксу».

Мильян Вукадинович открывает счет голам «Тобола» в стартовавшем чемпионате / Скриншот трансляции

В межсезонье костанайский футбольный клуб претерпел значительные изменения, который в первую очередь коснулись тренерского штаба. Вместо покинувшего пост главного тренера команды сербского специалиста Милана Милановича команду возглавил его соотечественник Милич Чурчич (26 января 1981 г.), начинавший тренерскую карьеру в качестве ассистента в 2013 году в ФК «Атырау» и работавший затем в кувейтском клубе «Аль-Джахра», сборной Ливии, сербском «Пролетере» и иранском «Зоб Ахане». Минувший сезон Чурчич завершил в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Шахтера» (Солигорск), ставшего под его руководством в третий раз подряд чемпионом Беларуси.

Ассистировать Миличу Чурчичу будет Иван Евич, который известен по работе в юношеских и национальной сборных Сербии.

Пополнил тренерский штаб «Тобола» и 29-летний белорусский специалист Евгений Кресик - фитнес-тренер и тренер-реабилитолог, который будет отвечать за улучшение силовой и кондиционной подготовки, а также за восстановление футболистов после травм. Ранее он работал тренером по физподготовке в солигорском «Шахтере».

А продолжат работу в тренерском штабе тренер вратарей Евгений Набойченко и тренер по физподготовке Евгений Антонов.

Состав «Тобола» покинули голкипер Александр Мокин, черногорский защитник Жарко Томашевич, северомакедонский защитник Алекса Аманович, сербские полузащитники Душан Йованчич и Зоран Тошич, нигерийский полузащитник Чиди Осучукву и игроки сборной Казахстана защитник Сергей Малый, полузащитники Асхат Тагыберген и Владислав Васильев и нападающий Айбар Жаксылыков.

«Тобол» продлил трудовые отношения до конца сезона с игроками сборной Казахстана защитниками Багдатом Каировым и Александром Марочкиным, а также с полузащитниками Серикжаном Мужиковым и Саматом Жарынбетовым.

Также продлены контракты с голкиперами россиянином Тимуром Акмурзиным и своим воспитанником Султаном Бусурмановым, с полузащитниками своими же воспитанниками Жасланом Жумашевым, Данияром Семченковым, Романом Асранкуловым и Вячеславом Кульпеисовым. Остались в команде имевшие контракты полузащитник Мильян Вукадинович из Сербии, нападающие Игорь Сергеев из Узбекистана и Серж Дебле из Кот-д’Ивуара.

После первых учебно-тренировочных сборов, прошедших в Костанае, состав «Тобола» пополнил 28-летний российский полузащитник Павел Киреенко (14.06.1994 г.; рост - 175 см; вес - 73 кг), выступавший в составах молодежной команды «Зенита» (Санкт-Петербург) и «Зенита-2» и привлекавшийся в контрольных играх в основной состав «Зенита». Несколько сезонов он провел в клубах ФНЛ «Динамо» (Санкт-Петербург), «Сибирь» (Новосибирск) и «Томь» (Томск). Зимой 2021 года россиянин перешел в клуб Премьер-лиги Армении «Ноа» (Ереван), а в «Тобол» он перешел из «Каспия» (Актау).

В ходе второго УТС в Турции костанайский клуб заключил контракты до конца сезона с целым рядом игроков. Третьим голкипером клуба стал 28-летний Иван Коновалов (18.08.1994 г.; 192 см; 87 кг), являющийся воспитанником московского «Спартака». В сезоне-2013 он выступал за молодежный состав «Амкара» (Пермь), после чего продолжил карьеру в клубах «СКЧФ» (Севастополь) и «Астрахань» (Астрахань). Затем Коновалов полтора года отыграл в клубе сербской Суперлиги «Раднички» (Ниш), а в сентябре 2017 перешел в белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). В сезонах-2018/2019 он был основным вратарем казанского «Рубина», а в 2022 году выступал за шотландский клуб «Ливингстон» из одноименного города.

Ряды «Тобола» пополнил 27-летний сербский защитник Боян Младович, всю свою игровую карьеру проведший до этого на родине, выступая за клубы «Трепча» (Северная Митровица), «Мокра Гора» (Зубин Поток), «Телеоптик» (Земун), «Бачка» (Бачка-Паланка), «Инджия» (Инджия), «Металац» (Горни Милановац) и «Раднички» (Ниш). А последним клубом перед «Тоболом» Младовича был «Младост» (Лучани).

Игроком линии обороны «Тобола» стал и воспитанник костанайской футбольной школы Тимур Жакупов (6.09.1995; 177 см; 67 кг), завоевывавший бронзовые медали в составе «Тобола М» в чемпионате молодежных команд и выступавший за «Шахтер-Булат» (Темиртау), «Окжетпес» (Кокшетау), «Аксу» (Павлодарская область) и «Жетысу» (Талдыкорган).

Призван усилить линию обороны костанайского клуба и российский защитник Альберт Габараев (28.09.1997; 189 см; 85 кг), являющийся воспитанником владикавказской футбольной школы «Юность» и выступавший за команды России, Армении и Беларуси. В «Тобол» он перешел из клуба «Родина» (Москва).

В средней линии костанайского клуба сразу пять новичков. Это 23-летний воспитанник клуба «Алтай» (Усть-Каменогорск) Ислам Чесноков (21.11.1999 г.; 185 см; 76 кг), выступавший за белорусский клуб «Белшина» (Бобруйск).

Его ровесник из Боснии Йован Илич (30.01.2000; 176 см; 72 кг) прошлый сезон провел во втором дивизионе Сербии в составе «Нови-Сада» (19 матчей, 6 голов). В активе Илича пять матчей за молодежную сборную Боснии и Герцеговины.

Также играл за молодежную сборную Боснии и Герцеговины Асмир Сульич (11.09.1991; 171 см; 69 кг), который начал свою карьеру в родном клубе «Сараево» и выступал в командах «Уйпешт» (Будапешт), «Видеотон» (Секешфехервар) и «Дьошдьер» (Мишкольц) из Венгрии, гражданином которой он стал в 2017 году, «Олимпия» (Любляна) из Словении, «Заглембе» (Любин) из Польши и «Маккаби» (Петах-Тиква) из Израиля, а в «Тобол» он перешел из «Сараево», где был капитаном команды.

Еще два трудовых соглашения «Тобол» подписал с собственными воспитанниками Бекзатом Ермекбаевым (6.12.2001; 173 см; 67 кг), в прошлом сезоне игравшим за молодежный состав, в котором был капитаном, и Бейбитом Галымом (25.10.2004; 185 см; 64 кг), последние два сезона выступавшим во Второй лиге за «Тобол М».

Во время сборов в Турции «Тобол» провел шесть контрольных матчей, одержав победы над самым известным клубом из Грузии «Динамо» (Тбилиси) - 2:1 (голы: Жумашев, Чесноков), представителем Премьер-лиги Украины «Александрией» из одноименного города - 1:0 (гол: Ермекбаев), клубом Первой лиги России «Енисей» (Красноярск) - 2:1 (голы: Сергеев - 2) и клубом ФНЛ «Спартак-2» (Москва) - 5:1 (голы: Киреенко, Жумашев - 2, Байжанов, Ермекбаев) и уступив клубу из Дании «Хельсингер» из одноименного города - 0:2 и клубу Премьер-лиги Украины «Металлист» (Харьков) - 1:3 (гол: Вукадинович).

На первый матч чемпионата в стартовом составе на поле вышли Коновалов, Габараев, Младович, Марочкин, Каиров, Мужиков, выведший команду с капитанской повязкой, Илич, Жарынбетов, Вукадинович, Сергеев и Чесноков.

Команды активно начали игру, а хозяева старались быстро переходить на половину поля соперника, используя при этом оба фланга. На 6-й минуте Чесноков убежал от защитника по правому краю и сделал навесную передачу в центр вратарской площадки на открывавшегося там Сергеева, но голкипер гостей Михаил Голубничий перехватил мяч. На 9-й минуте Габараев, получив мяч на левом краю у центральной линии, сыграв в «стеночку» с Вукадиновичем, быстро доставил мяч в штрафную площадь вбежавшему туда Сергееву, который без обработки пробил в ближний нижний угол. Голкипер отбил мяч, но первым к нему успел Вукадинович и в касание отправил его в сетку ворот, открыв счет в матче.

Забив гол, игроки костанайского клуба продолжили играть в том же ключе, проводя много времени на половине поля «Аксу», но до серьезного обострения дело не доходило. Гости же за полчаса игры смогли нанести два удара по воротам «Тобола» и оба раза при розыгрыше стандартов, заработанных далеко на подступах к штрафной площади. И оба раза мяч пролетал над перекладиной. А на 31-й минуте хороший шанс увеличить преимущество «Тобола» не использовал Вукадинович, получивший передачу от Мужикова, убежавший по левому краю от двух защитников и из пределов штрафной площади пробивший низом в дальний угол. Однако Голубничий ногой сумел дотянуться до мяча и спасти свою команду.

Через две минуты подключившийся к атаке Каиров заработал штрафной удар на правом краю, Мужиков сделал навесную подачу в центр штрафной площади, но бразильский защитник гостей Брайан Гарсия Сильва выбил мяч головой. Однако его грудью остановил на границе штрафной площади Габараев, и не давая опуститься мячу на газон пробил в левый нижний угол, но тот пролетел рядом со штангой. А на 36-й минуте гостям удалось вывести на удар бразильского нападающего Луиса Энрике Гедеша, который пробил при входе в штрафную площадь из-под ноги Марченко, но Коновалов в падении легко поймал мяч.

За минуту до перерыва капитан «Тобола» вновь хорошим пасом отправил в прорыв по левому краю Вукадиновича, который вбежал в штрафную площадь, но на этот раз не стал ни сближаться с голкипером, ни бить по воротам, а сделал передачу низом на набегавшего Сергеева, но ее в последний момент прервал нигерийский защитник Фейт Фрайдей Обилор, выбив мяч на угловой. А после подачи Мужикова от углового флага на ближнюю штангу узбекистанский нападающий пробил головой рядом с крестовиной ворот. В компенсированные к первому тайму три минуты «Тобол» продолжил атаковать, и близок к успеху был Жарынбетов, пробивавший по центру с дуги штрафной площади в правый верхний угол ворот, но Голубничий в прыжке выбил мяч. Не принесли успеха и розыгрыши двух подряд угловых ударов, и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе «Тобола».

Второй тайм начался с активных действий «Тобола» на правом краю, завершившихся грубой игрой украинского легионера «Аксу» Артура Мурзы против Каирова. Штрафной удар, подача Мужикова, вынос защитниками мяча, но его подбирает Жарынбетов и отдает своему капитану, который точным пасом низом в штрафную площадь отправляет его открывшемуся там Иличу. Боснийский полузащитник пробил справа в дальний верхний угол, но мяч попал в перекладину и покинул пределы поля.

Второй мяч в воротах «Аксу» / Скриншот трансляции

На 52-й минуте Мужиков сделал хорошую навесную подачу на правый край штрафной площади Чеснокову, но на него неудачно «приземлился» выбивавший в прыжке мяч Обилор, после чего игрок «Тобола» был вынужден покинуть поле в сопровождении бригады медиков. Однако, вернувшись на поле, Чесноков вновь поучаствовал в аналогичной комбинации. Капитан «Тобола» примерно с той же позиции вновь сделал передачу на правый край штрафной площади, но на этот раз на ход Чеснокову, который у самой лицевой линии переиграл Обилора и с острого угла пробил над голкипером точно в дальний угол ворот.

После второго пропущенного гола гости провели быструю атаку, и Рамазан Оразов пробил по центру с подступов к штрафной площади, но правильно выбравший позицию голкипер «Тобола» легко поймал мяч. А вот на 66-й минуте в случившейся у ворот суматохе удар экс-игрока «Тобола» гвинейского нападающего гостей Тони Сильвы от правого угла вратарской площадки застал врасплох Коновалова, лишь взглядом проводившего залетевший в дальний угол мяч.

После пропущенного гола в составе «Тобола» произошла первая замена, вместо Сергеева на поле вышел Дебле. А на 75-й минуте наставник хозяев продолжил освежать атакующую линию, и авторов голов на поле сменили Жумашев и Сульич.

Через четыре минуты свой проход по правому краю ударом в ближний нижний угол ворот «Тобола» завершил Сильва, но голкипер отбил мяч на угловой. А после розыгрыша углового удара уже Жарынбетов пришел на помощь голкиперу, выбив мяч буквально с линии ворот после удара головой в правый угол с близкого расстояния Улара Жаксыбаева. Опасным получился розыгрыш штрафного удара на 83-й минуте на правом краю у ворот гостей, а после ответной атаки опасность уже возникла у ворот «Тобола», когда Младович откатил в штрафной площади мяч голкиперу, а вышедший на замену Мирас Турлыбек едва не догнал его, из-за чего Коновалову пришлось сыграть как заправскому защитнику.

На последней минуте основного времени хозяева сняли возникшую напряженность в матче, забив третий гол. Сульич перехватил в центре поля передачу соперника и перед штрафной площадью гостей сделал передачу налево бежавшему рядом Дебле, а тот уже из пределов штрафной площади пробил мимо голкипера в ближний нижний угол ворот.

Опасный момент у ворот «Тобола» ликвидирован / Скриншот трансляции

В добавленное время небольшую игровую практику у хозяев получили и молодые игроки Бейбит и Ермекбаев, сменившие на поле соответственно Мужикова и Жарынбетова, а «Тобол» одержал уверенную победу на старте чемпионата - 3:1.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич признался после матча, что в первом тайме было небольшое волнение:

- Все-таки первый тур и очень большая ответственность. Хорошо, что использовали момент и забили первый гол, потом еще моменты создавали. Я доволен игрой, показанной в первом тайме. Второй тайм начали тоже очень хорошо, стопроцентный момент был у Илича. Соперник тоже хорошо играл, но я считаю, что «Тобол» все же был лучше. Спасибо болельщикам за поддержку, ведь команда только создается. Нам нужно время, и я уверен, что команда может играть еще лучше. В команде очень хорошая атмосфера, и игроки готовы много работать.

В остальных трех матчах первого игрового дня чемпионата с таким же счетом «Ордабасы» выиграл в Шымкенте у «Каспия», в Алматы «Жетысу» с минимальным счетом уступил «Актобе» - 0:1, а «Астана» переиграла на своем поле «Шахтер» - 2:1.