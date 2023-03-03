По прогнозам синоптиков, в субботу, 4 марта, на севере, востоке и юге области ожидается небольшой снег, низовая метель, на юге и востоке - туман. В последующие двое суток, 5-6 марта, ожидаются осадки, по ночам в виде снега, днем - снег с дождём. В воскресенье, 5 марта, осадки прогнозируются на большей части территории области. В понедельник на севере и западе пройдут осадки, сопровождаемые низовой метелью и гололёдом.

Фото из архива Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие три дня по ночам снег, в дневное время - снег и дождь. Кроме того, прогнозируются низовая метель и гололёд.

- В субботу ночью будет 8-13 градусов, на севере области 16 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем температура ожидается в пределах 0...-5°С. В воскресенье ночью ожидаем -3...-8°С, на востоке -11°С. Днём разброс температур будет от -3 до +2°С. В понедельник ночью термометры покажут 0...-5°С, на востоке -8°С, днём будет -3...+2°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -11...-13°С, днём -1...-3°С. В воскресенье: ночью -6...-8°С, днём 0...-2°С. В понедельник: ночью -3...-5°С, днём 0...+2°С.

По прогнозам синоптиков, 4-6 марта ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В воскресенье на севере, западе и востоке области отдельные порывы будут достигать скорости 23-28 м/с.