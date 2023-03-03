Сообщение о пропаже 61-летней женщины поступило утром 3 марта на пульт «102». По словам обратившейся, дочери пропавшей, ее мать страдает частичной потерей памяти и поэтому найти дорогу домой не сможет. В последний раз пропавшую видели на пересечении улиц Победы и Алтынсарина.

Как только получил вызов, инспектор-кинолог Диас ИГЛИКОВ выехал на место происшествия. Поиски пропавшей он начал вместе со служебно-розыскной собакой по кличке Алладин.

- Собака взяла след, и мы обошли близлежащую территорию и в радиусе 800-1000 метров по улице Пролетарская. Возле дома 39 нашли пропавшую женщину, - рассказал сержант полиции. - Она была растерянна и не могла найти свой дом, да и к тому же на морозе начала замерзать.

Поиски пропавшей заняли у сотрудника полиции и его собаки меньше часа.

В департаменте полиции Костанайской области отметили, что Диас Игликов работает в полиции с 2019 года, за это время он не раз принимал участие в поиске пропавших людей. А с помощью служебной собаки Алладин было разыскано три человека.