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В пяти районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

5 марта 2023, 11:52 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait».  Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

В связи с работами отключением планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-349 (работы на ВЛ)

6 и 7 марта с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 220-238,
  • ул. Байтурсынова 167-205,
  • ул. Дулатова 181-213,
  • ул. Шипина 78-87,
  • ул. Рабочая 71-112,
  • ул. Алтынсарина 155-189.

ТП-105 (работы на ПС)

6 марта с 10:00 до 17:00

  • клиника «Марьям» по ул. Гоголя 92,
  • Высший медицинский колледж,
  • аптека «Цветная» по ул. Гоголя 94а.

Спальный сектор:

  • ул. Гоголя 92, 96,
  • ул. Толстого 69,
  • ул. Баймагамбетова 183.

КТП-85 (работы на ВЛ)

6 марта с 10:00 до 14:00

  • Медицинский центр «Медионика».

Частный сектор:

  • ул. Тобольская 65-206, 107/1-107/31,
  • ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/10, 16/2-16/10,
  • ул. Наримановская 5-13, 21/1-21/12, 23/1-23/10,
  •  ул. 8 Марта 64-90, 71/1-71/14,
  • ул. Красный Партизан 54-71,
  • ул. Дачная 1-38.

ТП-98 (работы на ВЛ)

9 и 10 марта с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Плеханова 54-57,
  • ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12,41/1-41/11.

КТП-716 п. Амангельды (работы на ПС)

10 марта с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 21-35, 19/2, 21/1,21/2, 23,
  • ул. Энергетиков 14-35, 29/1-29/15, 27/2-27/12.