В пяти районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
5 марта 2023, 11:52 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.
В связи с работами отключением планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-349 (работы на ВЛ)
6 и 7 марта с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 220-238,
- ул. Байтурсынова 167-205,
- ул. Дулатова 181-213,
- ул. Шипина 78-87,
- ул. Рабочая 71-112,
- ул. Алтынсарина 155-189.
ТП-105 (работы на ПС)
6 марта с 10:00 до 17:00
- клиника «Марьям» по ул. Гоголя 92,
- Высший медицинский колледж,
- аптека «Цветная» по ул. Гоголя 94а.
Спальный сектор:
- ул. Гоголя 92, 96,
- ул. Толстого 69,
- ул. Баймагамбетова 183.
КТП-85 (работы на ВЛ)
6 марта с 10:00 до 14:00
- Медицинский центр «Медионика».
Частный сектор:
- ул. Тобольская 65-206, 107/1-107/31,
- ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/10, 16/2-16/10,
- ул. Наримановская 5-13, 21/1-21/12, 23/1-23/10,
- ул. 8 Марта 64-90, 71/1-71/14,
- ул. Красный Партизан 54-71,
- ул. Дачная 1-38.
ТП-98 (работы на ВЛ)
9 и 10 марта с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Плеханова 54-57,
- ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12,41/1-41/11.
КТП-716 п. Амангельды (работы на ПС)
10 марта с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 21-35, 19/2, 21/1,21/2, 23,
- ул. Энергетиков 14-35, 29/1-29/15, 27/2-27/12.
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