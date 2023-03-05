План работ Костанайской Горэлектросети с 6 по 10 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.

В связи с работами отключением планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-349 (работы на ВЛ)

6 и 7 марта с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 220-238,

ул. Байтурсынова 167-205,

ул. Дулатова 181-213,

ул. Шипина 78-87,

ул. Рабочая 71-112,

ул. Алтынсарина 155-189.

ТП-105 (работы на ПС)

6 марта с 10:00 до 17:00

клиника «Марьям» по ул. Гоголя 92,

Высший медицинский колледж,

аптека «Цветная» по ул. Гоголя 94а.

Спальный сектор:

ул. Гоголя 92, 96,

ул. Толстого 69,

ул. Баймагамбетова 183.

КТП-85 (работы на ВЛ)

6 марта с 10:00 до 14:00

Медицинский центр «Медионика».

Частный сектор:

ул. Тобольская 65-206, 107/1-107/31,

ул. Кирпичная 1-39, 14/4-14/10, 16/2-16/10,

ул. Наримановская 5-13, 21/1-21/12, 23/1-23/10,

ул. 8 Марта 64-90, 71/1-71/14,

ул. Красный Партизан 54-71,

ул. Дачная 1-38.

ТП-98 (работы на ВЛ)

9 и 10 марта с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Плеханова 54-57,

ул. Рудненская 39-82, 39/2-39/12,41/1-41/11.

КТП-716 п. Амангельды (работы на ПС)

10 марта с 10:00 до 17:00

Частный сектор: