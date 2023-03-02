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Мусоровоз насмерть сбил женщину в Рудном

2 марта 2023, 14:21 |  Происшествия

Смертельное ДТП произошло сегодня, 2 марта, на перекрестке улиц Ленина и Горняков. По данным пресс-службы департамента полиции Костанайской области, водитель мусоровоза совершил наезд на женщину, когда она переходила дорогу на регулируемом переходе.

В результате наезда женщина скончалась. Начато досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК РК.

Фото instagram.com/rudnynews/