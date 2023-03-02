Кумар Аксакалов сообщил, что финансирование футбольного клуба «Тобол» из бюджета Костанайской области останется на уровне 2022 года - 1,2 млрд тенге. Правильно ли это? Да. Аким прав, говоря о том, что в Костанае футбол - это больше, чем просто футбол.

Да. Костанайская область достаточно богата, чтобы оплачивать такую дорогую «игрушку».

Нет. На ФК нужно тратить столько же, сколько на баскетбольный и хоккейный клубы.

Нет. Деньги из бюджета нужно тратить не на профессиональный спорт, а на массовый.

