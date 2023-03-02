Вот что рассказала об очередной участнице нашего проекта основательница общественного фонда «Сердце чистейшей породы» Людмила БЕРЕСТОВА:

Поночка (справа) очень любит, когда ее берут на руки

- Поночка приехала к нам в трехнедельном возрасте вместе с братиком и сестричками. Они жили в будке с надписью «Осторожно, злая собака», чем очень смешили всех посетителей - очень уж резкий контраст был между этим громким заявлением и четырьмя умильными детскими мордашками, выглядывающими из окошка. Целый месяц они не выходили из своего жилища, так успела напугать их жизнь с момента рождения. Они и по сей день самые скромные обитатели приюта.

Поночка - необычная собака, кажущаяся дикой и нелюдимой, но на самом деле это очень нежное существо, которое замирает от счастья, когда берешь ее на руки, на красивой мордашке вопрос: «Я теперь твоя, только твоя, навсегда-навсегда? И ты будешь меня любить?» Но, когда Поночка понимает, что ничего не изменилось и она будет жить, как и все, в «детдоме», сразу снова замыкается в себе и перестает интересоваться окружающим.

За свою необычную красоту и обаяние она была выбрана для участия в казахстанской версии «Ералаша», где наша девочка просто очаровала всю съемочную группу. И снова в ее глазах загорелась и потухла надежда быть единственной, нежно любимой собакой. Жизнь без близкого человека ей дается очень тяжело, слишком большой запас нежности и желания делиться с хозяином. Собака живет на улице, но она совершенно комнатная, диванная, очень скромная и деликатная, аккуратная и приличная девочка, стерилизованная и привитая. Ей нужны только любовь и человеческая близость.

Чтобы взять к себе домой Поночку или других постояльцев этого приюта, вам необходимо позвонить или написать на WhatsApp по номеру +7-777-441-04-71 (Людмила Берестова) или в директ Instagram @vpriute.kz. После беседы вы сможете приехать и посмотреть на собаку. И, если вы понравитесь друг другу, заберете животное и его ветеринарный паспорт.

Фото Андрея СКИБЫ