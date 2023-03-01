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Холодную воду отключат завтра у некоторых костанайцев

1 марта 2023, 10:22 |  ЖКХ

На четверг, 2 марта, ГКП "Костанай-Су" запланировали аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода по адресу ул. Гагарина, д. 23. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 до 22:00, сообщает пресс-служба ГКП.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение воды коснется абонентов, проживающих по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Гагарина д.17, 19, 21, 23

Соц объекты:

  • Магазин «Раузет» по ул. Гагарина д.17
  • Кафе «Блюз» по ул. Гагарина д.21

Частные жилые дома:

  • ул. Гагарина д.21/2, 23/1, 23/2,
  • ул. Водяная д.3, 4, 5, 6, 7,
  • ул. Рудненская д.115, 115/1, 115/3, 115/5, 115/7, 115/9.