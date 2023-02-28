Матчи 31-го и 32-го туров чемпионата Казахстана по футзалу «Аят» провел в Актау в спортивном комплексе «Халык Арена» против местного «Каспия».

Азат Валиуллин вернулся в лидеры бомбардиров чемпионата Казахстана / Фото vk.com/mfc_ayat_official

В первом круге в Рудном хозяева одержали две уверенные победы (4:1 и 5:2). Перед второй двухматчевой серией команды в турнирной таблице разделяли шесть строчек - «Аят» с 68 набранными в 30 матчах очками располагался на второй, а «Каспий» с 29 очками после 28 игр шел восьмым. Однако в домашних матчах актаусцы сумели дать бой явному фавориту противостояния.

Рудничане открыли счет в первом матче уже на первой минуте - после паса Азата Валиулина ударом в касание Ринат Турегазин послал мяч слева точно под перекладину. А через три минуты отличился и Валиуллин, замкнувший прострел с левого края Абдирасула Абдуманапулы.

В начале 9-й минуты с интервалом в пять секунд дважды отличился бразильский легионер «Каспия» Лукас Фрейташ, и счет стал равным - 2:2. А в середине тайма Данил Карпюк прямым ударом со штрафного на левом краю вновь вывел гостей вперед. Через полминуты розыгрыш еще одного штрафного удара уже на правом краю привел к еще одному голу в ворота хозяев, автором которого стал бразилец Луан Марсело. На 13-й минуте вновь отличился Валиуллин, замкнувший передачу с левого фланга на дальнюю штангу бразильца Леандриньо.

Почти тут же в ворота «Аята» был назначен 6-метровый штрафной удар за игру рукой, но капитан актаусцев Арнольд Кнауб не смог переиграть бразильского голкипера Лео (Леонардо Гомес Лео Да Сильва), сменившего на момент исполнения пенальти в воротах Багдаулета Умирзахова. Через минуту мяч снова попал в штрафной зоне гостей в руку игрока «Аята», и вновь - пенальти. Но на этот раз пробивавший штрафной удар Фрейташ был точен.

Присутствовавшие на матче две тысячи зрителей неистово поддерживали свою команду, но за три с половиной минуты до перерыва отличился Луан Марсело, оформивший дубль.

Начало второго тайма было омрачено травмой Абдуманапулы, которую он получил во время атаки «Аята», налетев на рекламный щит, расположенный прямо возле ворот. Площадку защитник рудненского клуба покинул на носилках.

Бразильский голкипер «Аята» Лео отразил пенальти в матче с «Каспием» / Фото vk.com/mfc_ayat_official

На 26-й минуте «Каспий» усилиями пополнившего состав команды в начале февраля бразильского защитника Алешандре Леандро сократил отставание. Через минуту бразилец отличился еще раз. А между этими голами «Аят» понес еще одну потерю, на этот раз травму получил молодой игрок Иван Марахов, которого на своих плечах унес с поля Алексей Лопатюк.

На 31-й минуте счет и вовсе сравнялся после четвертого точного удара Фрейташа, а через 15 секунд еще один бразильский легионер хозяев Сантана Гомес Тьяго Кабеса впервые в матче вывел «Каспий» вперед. Через две минуты он же закрепил преимущество актауского клуба. И еще через две минуты Лукас Фрейташ оформил пента-трик, а хозяева, уступая после первого тайма три мяча уже сами были впереди с таким же преимуществом.

За три минуты до окончания поединка Валиуллин и Карпюк сократили отставание «Аята» до минимума, но больше гости ничего сделать не смогли, а «Каспий» одержал победу в ставшем самым результативным матчем в сезоне со счетом 9:8 (3:6, 6:2).

Во втором матче счет также открыли гости после прямого удара Карпюка на 3-й минуте при розыгрыше штрафного. Хозяева достаточно быстро отыгрались, и сделал это Райымбек Жума тоже после розыгрыша штрафного удара. А на 8-й минуте Тьяго Кабеса вывел актаусцев вперед. В середине тайма Карпюк неотразимым ударом с левого края сравнял счет, а через три минуты впервые в сезоне отличился 19-летний нападающий «Аята» Канат Ауезов.

В начале 15-й минуты счет снова стал равным после удара Алешандре Леандро, а еще через две минуты с небольшим промежутком хозяева забили два гола, авторами которых стали Кнауб и Ербол Жумаханов. К этому моменту накал борьбы достиг такого уровня, что эмоции как у игроков обеих команд, так и у зрителей уже зашкаливали. И за 11 секунд до перерыва возник конфликт из-за несогласия хозяев с решением судей в одном из моментов. Дошло до того, что главный тренер «Аята» Канат Танакпаев хотел увести команду с поля, но после непродолжительной паузы игра все же продолжилась.

И во втором тайме атыраусцы продолжили наращивать свое преимущество, забив еще четыре гола, на что рудничане ответили лишь голом Рината Турегазина - 9:4 (5:3, 4:1).

В семи из восьми остальных матчей прошедших туров сильнее были также хозяева, и лишь в одной встрече была зафиксирована ничья: «Кайрат» - «Актобе» - 5:2, 13:2, «Атырау» - «Астана» - 4:2, 4:1, «Байтерек» - «Ордабасы» - 7:2, 4:3, «Рахмет» - «Жетысу» - 5:5, 1:0.

Матчи 33 и 34 туров «Аят» проведет 17 и 18 марта в Рудном, где его соперником станет «Рахмет». До этого времени национальная сборная Казахстана проведет подготовку, а 8 марта в рамках основного раунда квалификации чемпионата мира-2024 сыграет в Словении матч со сборной этой страны. В составе главной команды страны выступит и игрок «Аята» Азат Валиуллин.