Отопление отключат в двух районах Костаная
27 февраля 2023, 09:41 | ЖКХ
Временное отключение теплоснабжения сегодня, 27 февраля, в жилых домах двух районов областного центра связано с устранением порыва и дефекта на теплосетях, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".
Работы по устранению порыва пройдут с 9:00 до 18:00. Теплоснабжение будет отключено в жилых домах по следующим адресам:
- пр. Аль-Фараби №№ 3, 5, 7, 20,
- ул. Толстого №№ 20, 24, 25,
- ул. Сьянова №№ 24, 26, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 65,
- ул. Набережная № 49.
Работы по устранению дефекта пройдут с 13:00 до 18:00. Теплоснабжение будет отключено в жилых домах по следующим адресам:
- пр. Назарбаева № 58,
- ул. Пролетарская № 96,
- ул. Алтынсарина № 214.
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