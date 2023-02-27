Временное отключение теплоснабжения сегодня, 27 февраля, в жилых домах двух районов областного центра связано с устранением порыва и дефекта на теплосетях, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".

Работы по устранению порыва пройдут с 9:00 до 18:00. Теплоснабжение будет отключено в жилых домах по следующим адресам:

пр. Аль-Фараби №№ 3, 5, 7, 20,

ул. Толстого №№ 20, 24, 25,

ул. Сьянова №№ 24, 26, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 65,

ул. Набережная № 49.

Работы по устранению дефекта пройдут с 13:00 до 18:00. Теплоснабжение будет отключено в жилых домах по следующим адресам: