В Рудном на льду «Горняк Арены» продолжилась четвертьфинальная серия стадии плей-офф Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги между местным «Горняком» и узбекистанским клубом «Хумо».

Опасный момент у ворот «Хумо» / Скриншот трансляции

Первые два матча серии, путевку в полуфинал по результатам которой получала команда, одержавшая четыре победы, прошли в Ташкенте, и в обоих удача сопутствовала хозяевам. В первом матче «Хумо» добился победы в овертайме, а во втором судьба встречи решилась в основное время.

Первый период третьего поединка прошел на больших скоростях и практически без нарушения правил. Единственное удаление было в составе хозяев - на 14-й минуте за выброс шайбы наказали Александра Каткова. «Горняк» хорошо сыграл в обороне и менее чем через минуту защитники Иван Канашев и Данил Щекин сумели организовать выход один на один с голкипером гостей Оскара Юлбарисова. Нападающий рудничан с первой попытки не смог переиграть Романа Смирягина, но после добивания открыл счет в матче.

Однако в лидерах хозяева пробыли лишь три минуты, после чего Денис Шураков сравнял счет, который не изменился ни до перерыва, ни во втором периоде.

Долгое время счет оставался неизменным и в третьем игровом отрезке, и все шло к тому, что игра перейдет в овертайм. Однако за полминуты до окончания основного времени за блокировку был удален защитник рудненского клуба Роман Коваленко, а за 17 секунд до финальной сирены «Хумо» реализовал численное большинство и вырвал победу благодаря заброшенной шайбе Максима Трунева.

Из такого неудобного положения Дмитрий Селютин отдал результативный пас Александру Куршуку / Скриншот трансляции

Во втором матче в Рудном счет открыли ташкентцы - на 6-й минуте отличился Владимир Журавлев. Следующего гола зрителям пришлось ждать почти полчаса игрового времени, а автором заброшенной шайбы стал принесший победу «Хумо» в первом матче противостояния Артем Валеев. На 34-й минуте он реализовал единственное для гостей численное большинство в матче, когда на скамейке штрафников находился удаленный за подножку Айдар Галимов - 0:2.

На последней минуте второго периода во время атаки хозяев Дмитрий Селютин из левого угла площадки сделал передачу назад в центр зоны защиты гостей, откуда капитан «Горняка» Александр Куршук броском с ходу поразил ворота «Хумо» - 1:2.

В начале заключительного периода Тимур Шингареев вновь довел преимущество гостей до двух шайб, но на 48-й минуте нападающий рудничан Иван Ширяев при поддержке Валерия Садикова и Айдара Галимова вернул интригу в матч. Однако буквально через минуту Денис Шураков забросил четвертую шайбу в ворота впервые за пять последних лет вышедшего в плей-офф «Горняка», и в итоге четвертьфинальная серия завершилась с минимальным количеством матчей в пользу «Хумо» - 4:0 (2:1 ОТ; 4:2; 2:1; 4:2).

В игре голкипер «Горняка» Владислав Нурек / Скриншот трансляции

После завершения противостояния главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ поздравил соперника с выходом в полуфинал и отметил, что команда сражалась до последнего:

- Немного не на то мы рассчитывали, но все по делу. Наш соперник - лучшая команда в лиге в плане обороны. Я думаю, на одну-две победы мы точно наиграли. Возможно, не хватило хладнокровия, и в завершении атак было много суетливости. Хотелось бы подольше продержаться в плей-офф. Для нас это хороший опыт. Хочется поблагодарить наших болельщиков, весь сезон поддерживавших команду. А команда в ответ показала хороший боевой, агрессивный хоккей.

Также четыре матча понадобилось для определения полуфиналиста в противостоянии действующего чемпиона Казахстана «Сарыарки» и «Кулагера». Карагандинцы одержали две победы на своем льду (3:1 и 4:3) и две - в Петропавловске (8:4 и 7:1).

В западноказахстанском дерби между «Бейбарысом» и «Актобе» близок к успеху действующий бронзовый призер, поделивший очки с актобинцами дома и одержавший две победы в гостях. Счет в этой серии 3:1. А вот в четвертом четвертьфинальном противостоянии «Номад» и «Арлан» одержали по две победы, и счет в серии пока равный - 2:2.