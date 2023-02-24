18 февраля по инициативе городского совета ветеранов в шахматном клубе Костаная прошел традиционный шахматно-шашечный турнир на призы участника Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Подолякова.

Впервые в истории таких турниров отдельной группой участвовали игравшие в шашки учащиеся школы-интерната для глухонемых. Дети получили большое удовольствия от участия в соревнованиях, а вдобавок сладкие призы от совета ветеранов и подарки от руководства интерната.

В целом же результаты таковы.

В шахматах первым стал Павел Дубровин, набравший 7 очков из 7 возможных. Вторым с самым высоким рейтингом, но меньшим числом очков – постоянный посетитель клуба Петр Цаль. Третьим – Валерий Пилипенко.

В шашках более удачливым оказался Юрий Бондаренко, набравший 11,5 очков из 12 возможных. Вторым стал опытный участник областных и республиканских соревнований Василий Каленский. Третьим – динамичный Абай Доскенов.

Фото предоставлены советом ветеранов Костаная