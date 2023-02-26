План работ Костанайской Горэлектросети с 27 февраля по 3 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях на следующей неделе планируется отключение электроэнергии в шести районах областного центра.





В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-348 (работы на ВЛ)

27 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Козыбаева 326-461, 314/2-314/12,

ул. Валиханова 36-44,

ул. Баймагамбетова 319-397, 365/5, 371/1, 375/5-375/9, 377/2-277/8.

ТП-60 (работы на ПС)

27 февраля с 10:00 до 18:00

Ясли-сад № 3 по ул. Толстого 33,

ресторан «Тобол»,

магазин «Аквалидер»,

«Астана»,

«Автодос»,

салон красоты «София».

Спальный сектор:

ул. Каирбекова 65,

ул. Толстого 30,

пр. Аль-Фараби 29, 43, 43а.

Частный сектор:

ул. Каирбекова 47-60, ул. Толстого 6-26, ул. Сьянова 29-45.

Светофор:

пр. Абая – пр. Аль-Фараби

промзона по ул. Уральской (работы на ПС и ВЛ)

28 февраля с 10:00 до 18:00

ИП Похваленный,

ИП Манандян,

ИП Денисенко,

ИП Крапива,

ИП Каменда,

АЗС «Эталон»,

ТПК «Металлобаза»,

ИП Мужневская,

ТОО «Милтехх»,

ОРЦ Стройматериалов.

Спальный сектор:

ул. Уральская 37,37/1.

ТП-349 (работы на ВЛ)

с 1 по 3 марта с 10:00 до 17:00

магазин «Перестройка»,

«Зоосфера»,

ИП Ещенко.

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 220-238,

ул. Байтурсынова 167-205,

ул. Дулатова 181-213,

ул. Шипина 78-87,

ул. Рабочая 71-112,

ул. Алтынсарина 155-189.

ТП-400 (работы на ТП)

2 марта с 10:00 до 17:00

ИП Сверидов по ул. Гоголя 161,

автомойка,

бургерная и ресторан «Тэрра» по ул. Чехова 103,

детский центр по ул. Гоголя 120.

ТП-59 (работы на ТП)

3 марта с 10:00 до 17:00

Спальный сектор: