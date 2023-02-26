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В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

26 февраля 2023, 16:43 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 27 февраля по 3 марта  сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях на следующей неделе планируется отключение электроэнергии в шести районах областного центра.


В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-348 (работы на ВЛ)

27 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 326-461, 314/2-314/12,
  • ул. Валиханова 36-44,
  • ул. Баймагамбетова 319-397, 365/5, 371/1, 375/5-375/9, 377/2-277/8.

ТП-60 (работы на ПС)

27 февраля с 10:00 до 18:00

  • Ясли-сад № 3 по ул. Толстого 33,
  •  ресторан «Тобол»,
  • магазин «Аквалидер»,
  •  «Астана»,
  • «Автодос»,
  •  салон красоты «София».

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 65,
  • ул. Толстого 30,
  • пр. Аль-Фараби 29, 43, 43а.

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 47-60, ул. Толстого 6-26, ул. Сьянова 29-45.

Светофор:

  • пр. Абая – пр. Аль-Фараби

промзона по ул. Уральской (работы на ПС и ВЛ)

28 февраля с 10:00 до 18:00

  • ИП Похваленный,
  • ИП Манандян,
  • ИП Денисенко,
  • ИП Крапива,
  • ИП Каменда,
  • АЗС «Эталон»,
  • ТПК «Металлобаза»,
  • ИП Мужневская,
  • ТОО «Милтехх»,
  • ОРЦ Стройматериалов.

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 37,37/1.

ТП-349 (работы на ВЛ)

с 1 по 3 марта с 10:00 до 17:00

  • магазин «Перестройка»,
  • «Зоосфера»,
  • ИП Ещенко.

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 220-238,
  • ул. Байтурсынова 167-205,
  • ул. Дулатова 181-213,
  • ул. Шипина 78-87,
  • ул. Рабочая 71-112,
  • ул. Алтынсарина 155-189.

ТП-400 (работы на ТП)

2 марта с 10:00 до 17:00

  • ИП Сверидов по ул. Гоголя 161,
  •  автомойка,
  • бургерная и ресторан «Тэрра» по ул. Чехова 103,
  •  детский центр по ул. Гоголя 120.

ТП-59 (работы на ТП)

3 марта с 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Кочубея 8/1, 9, 11.