В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 27 февраля по 3 марта сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях на следующей неделе планируется отключение электроэнергии в шести районах областного центра.
В связи с работами планируется отключение электроэнергии у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-348 (работы на ВЛ)
27 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 326-461, 314/2-314/12,
- ул. Валиханова 36-44,
- ул. Баймагамбетова 319-397, 365/5, 371/1, 375/5-375/9, 377/2-277/8.
ТП-60 (работы на ПС)
27 февраля с 10:00 до 18:00
- Ясли-сад № 3 по ул. Толстого 33,
- ресторан «Тобол»,
- магазин «Аквалидер»,
- «Астана»,
- «Автодос»,
- салон красоты «София».
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 65,
- ул. Толстого 30,
- пр. Аль-Фараби 29, 43, 43а.
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 47-60, ул. Толстого 6-26, ул. Сьянова 29-45.
Светофор:
- пр. Абая – пр. Аль-Фараби
промзона по ул. Уральской (работы на ПС и ВЛ)
28 февраля с 10:00 до 18:00
- ИП Похваленный,
- ИП Манандян,
- ИП Денисенко,
- ИП Крапива,
- ИП Каменда,
- АЗС «Эталон»,
- ТПК «Металлобаза»,
- ИП Мужневская,
- ТОО «Милтехх»,
- ОРЦ Стройматериалов.
Спальный сектор:
- ул. Уральская 37,37/1.
ТП-349 (работы на ВЛ)
с 1 по 3 марта с 10:00 до 17:00
- магазин «Перестройка»,
- «Зоосфера»,
- ИП Ещенко.
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 220-238,
- ул. Байтурсынова 167-205,
- ул. Дулатова 181-213,
- ул. Шипина 78-87,
- ул. Рабочая 71-112,
- ул. Алтынсарина 155-189.
ТП-400 (работы на ТП)
2 марта с 10:00 до 17:00
- ИП Сверидов по ул. Гоголя 161,
- автомойка,
- бургерная и ресторан «Тэрра» по ул. Чехова 103,
- детский центр по ул. Гоголя 120.
ТП-59 (работы на ТП)
3 марта с 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Кочубея 8/1, 9, 11.
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