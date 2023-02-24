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Какие трассы закрыты из-за непогоды в Костанайской области?

24 февраля 2023, 12:09 |  Происшествия

По состоянию на 12:00 24 февраля в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах областного и республиканского значения:

 

  • М-36 «гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы 686-729 км» (от п. Сарыколь до гр. СКО),
  • Торгай-Шили-Аралколь 0-182 км,
  • Аркалык-Торгай 0-98 км,
  • Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км,
  • Карасу-Большая Чураковка (0-114,1 км).
  • Узунколь-Сарыколь (0-79 км);
  • а/д Сарыколь-Б. Дубравы (0-56 км).
  • «Аулиеколь-Жалдама» (0-257 км);
  • «Аулиеколь-Москалевка-Максут-Смайловка» (0-106 км);
  • «Аулиеколь-Диевка-Косагал-Раздольное» (0-130 км);
  • «Караменды-Раздольное-Аралколь» (0-163 км).
  • «Адаевка-Уркаш-Аралколь» (0-110км).
  • «Житикара-Камысты-Ливановка» (1-73км)
  • Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 108-232 (от п. Аулиеколь до границы Акмолинской области)
  • А-16 "Жезказган-Петропавловск" 340-377 (от г. Аркалык до гр. с Акмолинской областью)