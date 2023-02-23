В Костанае прошел лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Чемпион Казахстана среди юниоров в категории до 96 кг Денис Полубояринов

Традиционно он открывает череду республиканских стартов года в этом виде спорта, а в этом году был посвящен памяти заслуженного тренера Республики Казахстан по тяжелой атлетике Мухтара Турсунова, ушедшего из жизни в конце января.

Мухтар Ташуевич за годы тренерской деятельности воспитал целую плеяду ярких спортсменов, среди которых мастера спорта международного класса Леся Ильина (Карасева) и Сауле Садуакасова. Он привил любовь к тяжелой атлетике и своим сыновьям Махмуту и Мансуру. И сегодня мастер спорта РК Махмут Турсунов является руководителем областной федерации тяжелой атлетики и, продолжая дело отца, создал шесть лет назад Академию силовых видов спорта, в стенах которой и проходил чемпионат Казахстана среди юниоров.

На помост Академии в общей сложности вышли 195 спортсменов (134 юниора и 61 юниорка) в возрасте до 20 лет, представлявших 13 команд юношей и 11 команд девушек из Алматы, Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Сильнейшие атлеты определялись как у юношей, так и у девушек в десяти весовых категориях. И в пяти весовых категориях на верхнюю ступеньку пьедестала поднялись атлеты Костанайской области.

Чемпион Казахстана среди юниоров в категории до 81 кг Алексей Чуркин

Чемпионом Казахстана среди юниоров стал мастер спорта международного класса Алексей Чуркин, тренирующийся под руководством старшего тренера Костанайской области по тяжелой атлетике Сергея Корщикова и выступавший в весовой категории до 81 кг. В обоих упражнениях он показал лучшие результаты, вырвав во втором подходе штангу весом 140 кг, толкнув 180 кг и набрав в сумме 320 кг.

Чемпион Казахстана среди юниоров в категории до 89 кг Егор Шерер

Выступавший в весовой категории до 89 кг мастер спорта международного класса Егор Шерер (тренер С. Корщиков) в рывке использовал только одну попытку, но и 150 кг с большим запасом хватило, чтобы стать сильнейшим в этом упражнении. А толкнув 181 кг в третьем подходе, костанаец одержал уверенные победы и во втором упражнении и в двоеборье - 331 кг.

Еще один воспитанник Сергея Корщикова и также мастер спорта международного класса Денис Полубояринов показал в весовой категории до 96 кг лучшие результаты в обоих упражнениях - 155 кг в рывке и 200 кг в толчке, а набранная им в двоеборье сумма - 355 кг стала абсолютно лучшим результатом юниорского чемпионата Казахстана, который не смогли превзойти участники, выступавшие в трех более тяжелых категориях - до 102 кг, до 109 кг и свыше 109 кг.

Денис Полубояринов со своим наставником Сергеем Корщиковым перед выходом на помост

Все три победы не стали неожиданными, так как добившиеся их костанайские тяжелоатлеты ранее уже выигрывали юниорские первенства страны, выступая в более легких категориях, а в прошлом году успешно дебютировали и на международной арене. Так, все трое стали призерами чемпионата мира среди юниоров (до 20 лет) в Ираклионе (Греция) и молодежного чемпионата Азии в Ташкенте (Узбекистан). Кроме этого, Полубояринов завоевал титул чемпиона мира среди юношей в Леоне (Мексика), а Чуркин стал трехкратным бронзовым призером в Боготе (Колумбия) на дебютном для него чемпионате мира среди мужчин.

Еще два чемпионских титула на костанайском помосте завоевали наши юниорки. Бронзовый призер молодежного чемпионата Азии 2022 года мастер спорта международного класса Екатерина Алякина (тренер С. Корщиков) подтвердила звание сильнейшей в стране в весовой категории до 55 кг, показав лучшие результаты в обоих упражнениях - 169 (74+95) кг. А в весовой категории до 71 кг чемпионкой стала Оксана Финк (тренеры Л. Ильина, В. Яблонская) из Лисаковска - 140 (61+79) кг.

Кроме этого, серебряным призером в весовой категории до 73 кг с суммой в двух упражнениях 286 кг стал мастер спорта РК Вячеслав Корщиков (тренер С. Корщиков). Использовав все шесть подходов, он выиграл соревнования в рывке с результатом 131 кг и стал вторым в толчке - 155 кг, уступив лишь 2 кг в толчке и в сумме Али Нурбаю из Алматы.

Серебряные медали и на счету спортсменок из Лисаковска мастера спорта РК Ирины Чумак (тренеры Л. Ильина, В. Яблонская), показавшей вторые результаты в весовой категории до 49 кг - 126 (55+71), а также поднявшейся на ступеньку выше по сравнению с прошлогодним чемпионатом в обоих упражнениях и в двоеборье в весовой категории до 87 кг Милены Ломаевой (тренер Ержан Бельдибаев) - 130 (55+75) кг.

В весовой категории до 67 кг мастер спорта РК из Аркалыка Саян Жамбыл (тренер Кунтуар Жанкишев) показал второй результат в рывке - 106 кг и, набрав в сумме 232 кг, завоевал бронзовую медаль в двоеборье.

Второй результат в рывке в весовой категории до 76 кг показала и Вероника Данашева (тренер Е.Бельдибаев) - 60 кг, занявшая в двоеборье четвертое место.

Сборная юниорок Костанайской области в командном зачете второй год подряд поднимается на ступеньку выше. И на этом чемпионате, набрав 683 очка, команда девушек заняла второе место, обойдя сборную Жетысуской области (636 очков) и уступив представительницам Акмолинской области (727 очков).

Вошла в этом году в призовую тройку в командном зачете и областная сборная юниоров, набравшая 682 очка и совсем немного уступившая подтвердившим свои прошлогодние статусы командам Кызылординской области (691 очко) и города Алматы (688 очков).

Впереди у атлетов Костанайской области очень насыщенный сезон с ответственными стартами как на республиканском, так и международном уровнях. Среди них лично-командный чемпионат РК в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин в Кызылорде с 9 по 16 марта и соревнования в программе VI летней Спартакиады Казахстана в Алматы с 23 по 30 июня, а также чемпионат Азии среди мужчин и женщин в Южной Корее (3-13 мая), чемпионат Азии среди юниоров и юношей в Индии (28 июля - 5 августа), чемпионат мира среди мужчин и женщин в Саудовской Аравии (2-17 сентября), XIX Азиатские игры в Китае (30 сентября - 7 октября) и чемпионат мира среди юниоров в Мексике (ноябрь).

Фото Сергея РЫБИНА