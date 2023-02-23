Водителей, на чьих машинах были установлены подложные номера, полицейские выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» в Карабалыкском и Житикаринском районах. Об этом сегодня, 23 февраля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Этим водителям грозит наказание по статье 590 ч.4 КОАП РК. Санкция статьи предусматривает административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Всего в Костанайской области в рамках ОПМ за три дня выявили 1 250 нарушений.

- 25 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения. Выявлено 5 фактов управления автомобилем лицами, лишенными права управления, а также 22 факта управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления, - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Женис БИСЕМБАЕВ. - 82 водителя привлечены за превышение скорости, а также зарегистрировано 23 факта незаконного переоборудования ТС. На специализированную штрафную стоянку водворено более 40 автомашин.

Также полицейскими проведено 125 дополнительных обследований дорог и дорожных сооружений, выдано 122 предписаний по устранению недостатков в содержании дорог. За неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 14 должностных лиц.