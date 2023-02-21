Согласно календарю регулярного чемпионата Казахстана по футзалу, соперниками «Аята» в заключительных четырех двухматчевых противостояниях являются западноказахстанские мини-футбольные клубы, первым из которых стал «Атырау», дважды уступивший рудничанам в первом круге на своей площадке (2:6 и 1:5).

Очередной мяч в ворота «Атарау» влетает после дальнего удара Данилы Карпюка / Скриншот трансляции

Матчи 29 и 30 туров рудненский клуб, занимавший в турнирной таблице второе место с 62 набранными в 28 играх очками, проводил с идущими пятыми атыраусцами (41 очко) на паркете «Аят Арены».

В первой встрече счет на 6-й минуте открыли хозяева усилиями игрока сборной Армении бразильского происхождения Лукаса Розенски. На 12-й минуте преимущество «Аята» удвоил бразилец Луан Марсело, забивший свой 20-й гол в чемпионате. Через три минуты игрок национальной сборной Казахстана и лучший на той момент бомбардир рудненского клуба Азат Валиулин сделал счет 3:0. А еще через три минуты экс-нападающий молодежной сборной республики и форвард гостей Нурболат Батырханов забил первый ответный гол.

В середине второго тайма бразильский легионер «Атырау» Виктор Уго Витиньо с интервалом в две минуты оформил дубль. Равенство в счете продержалось до 39-й минуте, на которой гости в шестой раз в тайме нарушили правила, за что в ворота «Атырау» был назначен дабл-пенальти. А реализовал штрафной удар бразилец Роша Батиста Леандриньо, нанеся мощный удар под перекладину. Благодаря этому голу «Аят» вырвал победу у «Атырау» - 4:3 (3:1).

Первый тайм второго матча прошел в такой же упорной борьбе, а счет, как и в первом поединке открыл «Аят» усилиями того же Розенски, отличившегося на 11-й минуте, замкнув прострел с левого края Леандриньо. Спустя пять минут вратарь хозяев Багдаулет Умирзахов неудачно выбил мяч от своих ворот, и Витиньо сравнял счет. А буквально через 20 секунд Рамазан Бисембайулы вывел «Атырау» вперед. В начале последней минуты тайма Данил Карпюк вновь сделал счет равным, однако за 15 секунд до перерыва Бисембайулы оформил дубль, а гости ушли на отдых лидерами.

Через две минуты после возобновления игры Луан Марсело в третий раз в матче восстановил равновесие. А вскоре случился неприятный момент - Леандриньо неудачно упал на паркет и получил перелом в двух местах малой берцовой кости. К сожалению, для него этот сезон может быть досрочно завершен. Всего в текущем чемпионате Леандриньо сыграл в 21 матче и забил 16 голов.

На 27-й минуте Луан Марсело вывел «Аят» вперед, оформив дубль. А через две минуты дубль оформил и Карпюк, увеличивший преимущество хозяев.

Еще один дубль в поединке на 31-й минуте записал на свой счет Витиньо, вновь сделавший отставание гостей минимальным. Однако большего атыраусцы сделать не смогли. А на 38-й и 39-й минутах Алексей Лопатюк и оформивший хет-трик Луан Марсело довели преимущество «Аята» до трех голов - 7:4 (2:3).

Луан Марсело довел счет забитым голам до 23 и стал одним из лидеров чемпионата / Скриншот трансляции

Одержав две победы, рудненский клуб набрал 68 очков и закрепился на втором месте.

В остальных четырех противостояниях этих туров хозяевам не удалось избежать поражений. «Астана» в столице сначала выиграла у «Байтерека» со счетом 4:1, а затем с таким же счетом уступила. Поделили очки в Талдыкоргане «Жетысу» и «Каспий» - 3:2 и 5:6. «Рахмет» дважды уступил лидеру чемпионата «Кайрату» - 2:6 и 3:4, у которого теперь в активе 82 очка после 28 игр. А «Ордабасы» не смог переиграть в Шымкенте «Актобе» - 1:1 и 1:5, который с 49 очками занимает третье место.

Матчи 31-го и 32-го туров «Аят» проведет 24 и 25 февраля в Актау против местного «Каспия».