Четырьмя противостояниями в Караганде, Ташкенте, Атырау и Астане стартовал плей-офф Открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

По итогам регулярного чемпионата четвертьфинальные пары составили занявшая первое место «Сарыарка» и финишировавший восьмым «Кулагер», ставший вторым узбекистанский клуб «Хумо» и досрочно занявший седьмое место «Горняк», третья и шестая команды «Бейбарыс» и «Актобе», подтвердившие свои занятые места по итогам прошлого сезона, а также «Номад» и «Арлан». Эти противостояния начались на льду команд, занявших более высокое место на первом этапе чемпионата и продлятся до четырех побед одной из команд.

В Ташкенте первые два матча серии провели «Хумо» и впервые за пять последних лет вышедший в плей-офф «Горняк». В четырех очных поединках в рамках регулярного чемпионата команды добились по две победы - по одному разу на своем льду и в гостях. При этом три встречи завершились с разницей всего в одну шайбу, причем победитель в одном из матчей определился лишь в серии буллитов. Двухматчевую серию в Ташкенте с победы начал «Хумо» - 3:0, уступивший затем со счетом 2:3, а в Рудном уже «Горняк» стартовал с победы - 4:3 Б, проиграв во втором - 1:2.

Интересно, что из восьмерки команд-участниц стадии плей-офф, меньше всех пропустили хоккеисты ташкентского клуба - 71 шайбу, а у рудничан этот показатель самый худший - 132. Однако одно дело - регулярный чемпионат, и совсем другое - четвертьфинал, что и подтвердил первый матч.

В борьбе за шайбу Дмитрий Селютин («Горняк») и Павел Синявский («Хумо») / Фото vk.com/hockeyclubhumo

Преимущество в первом периоде было на стороне рудничан, которые нанесли по воротам соперника 18 бросков - ровно в два раза больше, чем у хозяев - 9. При этом один из бросков стал результативным. В начале 9-й минуты Оскар Юлбарисов подобрал шайбу в центральной зоне и вошел с ней в зону защиты «Хумо». Переиграв по ходу четырех игроков ташкентского клуба, нападающий «Горняка» стал смещаться к левому борту, увлекая за собой преследователей, и неожиданно сделал передачу за спину открывшемуся в центре партнеру по тройке нападения Денису Гурьеву, который беспрепятственно бросил в левый угол ворот, послав шайбу на неудобной для голкипера хозяев высоте.

Во втором периоде узбекистанский клуб постепенно перехватил инициативу и стал больше создавать моментов для взятия ворот. А незадолго до второго перерыва хозяева сумели организовать быстрый выпад двух нападающих против одного защитника гостей, и лучший бомбардир «Хумо» в регулярном чемпионате Артем Валеев после ответной передачи Владимира Журавлева переиграл броском слева с близкого расстояния безупречно действовавшего до этого голкипера «Горняка» Владислава Нурека.

В третьем периоде преимуществом вновь завладели гости, о чем говорит и статистика бросков по воротам. Так, на счету игроков рудненского клуба их 13, в то время как у хозяев - девять. Однако ни один из этих бросков не достиг цели, и поединок перешел в овертайм.

Кстати, овертайм на стадии плей-офф чемпионата Казахстана длится те же 20 минут, а их количество не ограничено, и игра продолжается до первой заброшенной шайбы. В Ташкенте игра завершилась на 75-й минуте, когда «Горняк» на тот момент уже полторы минуты играл в меньшинстве. В его составе за опасную игру высоко поднятой клюшкой на четыре минуты был удален автор первой заброшенной в матче шайбы. А автор ответной шайбы, который на шестой минуте овертайма из правого круга вбрасывания попал в перекладину ворот гостей, своим фирменным броском из этой же точки оформил дубль, принеся волевую победу своему клубу в очень непростом матче - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). И «Хумо» повел в этом противостоянии - 1:0.

В игре голкипер «Горняка» Владислав Нурек / Фото pro.ligasy.kz

С хорошим настроением начавшие второй матч хоккеисты «Хумо» открыли счет уже через полминуты после стартового вбрасывания. Воспользовавшись ошибкой Никиты Харькина, не сумевшего обработать шайбу в центральной зоне, ее перехватил нападающий хозяев Тимур Шингареев, убежал один на один с голкипером «Горняка» Владиславом Нуреком и точно бросил в правый верхний угол.

На 6-й минуте, когда «Горняк» впервые в матче остался в меньшинстве после удаления Харькина за задержку соперника, форвард «Хумо» Иван Фищенко совершил сольный проход со своей зоны защиты, переиграв по ходу трех игроков гостей, и удвоил преимущество своего клуба.

Ближе к середине периода «Горняк» во второй раз остался в меньшинстве, когда за удар коленом был удален Арслан Ямалов, и на 9-й минуте Антон Рехтин забросил третью шайбу в ворота рудничан. А еще через минуту еще один нападающий «Хумо» Владимир Журавлев со своей зоны защиты вдоль правого борта совершил проход в зону защиты соперника, затем по диагонали сместился влево и с неудобного положения поразил ближний угол. Четыре пропущенные шайбы и всего четыре нанесенных броска по воротам узбекистанского клуба - с такими неутешительными показателями для «Горняка» завершился первый период.

Денис Гурьев поражал ворота «Хумо» в обоих матчах / Фото vk.com/hockeyclubhumo

Вторую двадцатиминутку хоккеисты рудненского клуба начали гораздо активнее, и первый по-настоящему опасный момент возник в начале третьей минуты периода именно у ворот хозяев, но голкипер «Хумо» Роман Смирягин, отразивший в первом матче 44 броска, и на этот раз успешно справился с броском справа с близкого расстояния Дениса Гурьева. А на исходе пятой минуты игрового отрезка сразу два игрока «Горняка» - Айдар Галимов и Максим Кунишников убежали к воротам хозяев. Однако на этот раз на помощь голкиперу пришла штанга, в которую угодила шайба после броска слева Кунишникова.

Прошло чуть более минуты, как гости провели еще одну красивую комбинацию, и после передач с правого фланга Вячеслава Шарипова и Арслана Ямалова открывшийся перед воротами Гурьев легко переиграл голкипера, забросив первую ответную шайбу.

Больше до конца периода счет не изменился, а в третьем игровом отрезке гости увеличили давление на ворота соперника и на 53-й минуте сумели реализовать численное большинство. Ямалов выиграл вбрасывание слева от ворот узбекистанского клуба, отдал шайбу назад Ивану Канашеву, который сделал передачу вдоль синей линии на правый край Шарипову, и тот дальним броском оформил второе взятие ворот «Хумо».

До конца поединка еще было достаточной времени, чтобы изменить ситуацию. И игроки «Горняка» проводили атаку за атакой на ворота хозяев. А когда за две с половиной минуты до финальной сирены «Хумо» остался в меньшинстве, у рудничан вместо голкипера вышел шестой полевой игрок. Но и при игре в формате «шесть на четыре» игрокам рудненского клуба, нанесшим в заключительно периоде полтора десятка бросков в створ ворот соперника, изменить счет не удалось - 4:2 (4:0, 0:1, 0:1). А «Хумо» повел в серии со счетом 2:0.

На вбрасывании нападающие Иван Фищенко («Хумо») и Евгений Степанов («Горняк») / Фото pro.ligasy.kz

Теперь командам предстоит провести два матча в Рудном, которые пройдут на льду «Горняк Арены» 21 и 22 февраля.

С таким же счетом после стартовой серии игр четвертьфинала повел и чемпион Казахстана двух последних лет хоккейный клуб «Сарыарка», дважды переигравший в Караганде «Кулагер» - 3:1 и 4:3.

В Атырау в западноказахстанском дерби между местным «Бейбарысом» и «Актобе» хозяева, выступающие в статусе действующего бронзового призера, как и в прошлом сезоне, выиграли в первой встрече - 4:1, а затем уступили во второй - 2:4.

В стартовавшем в столице четвертом четвертьфинальном противостоянии «Номад», дважды игравший в последних сезонах в полуфинальной серии и дважды уступавший там будущему чемпиону, и доходивший до финала в трех из четырех последних сезонах «Арлан» оба матча завершили в овертаймах. И если в первой встрече победная точка была поставлена в первой дополнительной двадцатиминутке и сделали это хозяева - 4:3 ОТ1 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0), то во втором матче для выявления победителя понадобилось три овертайма - 2:3 ОТ3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1).