В автомобиле было шесть человек, четверо из которых дети. Семья ехала из России в Жамбылскую область. Утром 17 февраля их автомобиль застрял в снежном заносе на трассе Жезказган-Петропавловск возле п. Жалгызтал. Водитель автомобиля добрался до поселка и в 7:45 вызвал на помощь спасателей.

В 10:40, преодолев более 100 км, группа сотрудников подразделения ОСО г. Аркалыка на высокопроходимой технике СКБ-600 прибыли к месту происшествия.

- Отбуксировав машину на очищенную трассу, спасатели проверили состояние всех пассажиров. В медицинской помощи никто из них не нуждался, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Сами спасенные выразили благодарность за оперативность и оказание помощи взрослым и детям.

Плохие погодные условия осложняли путь и сотрудники ОСО сопроводили спасенных до г. Аркалыка.