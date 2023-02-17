Один жилой дом полдня проведет без отопления в Костанае
17 февраля 2023, 09:29 | ЖКХ
Отключение произойдет сегодня, 17 февраля, в связи с ремонтными работами по устранению порыва на теплотрассе, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК". Работы планируются провести с 9:00 до 13:00.
Отопление на время работ отключат в одном жилом доме по адресу ул. Чернышевского, 111.
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