Отключение произойдет сегодня, 17 февраля, в связи с ремонтными работами по устранению порыва на теплотрассе, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК". Работы планируются провести с 9:00 до 13:00.

Отопление на время работ отключат в одном жилом доме по адресу ул. Чернышевского, 111.