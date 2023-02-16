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Больше десяти жилых домов остались без отопления в Костанае

16 февраля 2023, 13:52 |  ЖКХ

Причина - устранение порыва на теплосетях по ул. Амангельды сегодня, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram. Ремонтные работы теплокомпания планирует завершить до 20:00.

 

В связи с работами отопление отключили в жилых домах по следующим адресам:

  • ул. Алтынсарина  № 131,
  • ул. Амангельды №№ 72, 76, 85, 87, 95,
  • ул. Баймагамбетова №№ 168, 170,
  • ул. Байтурсынова № 108,
  • ул. Дулатова № 91,
  • ул. Победы № 93/2,
  • ул. Пушкина № 100.