Больше десяти жилых домов остались без отопления в Костанае
16 февраля 2023, 13:52 | ЖКХ
Причина - устранение порыва на теплосетях по ул. Амангельды сегодня, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram. Ремонтные работы теплокомпания планирует завершить до 20:00.
В связи с работами отопление отключили в жилых домах по следующим адресам:
- ул. Алтынсарина № 131,
- ул. Амангельды №№ 72, 76, 85, 87, 95,
- ул. Баймагамбетова №№ 168, 170,
- ул. Байтурсынова № 108,
- ул. Дулатова № 91,
- ул. Победы № 93/2,
- ул. Пушкина № 100.
Последние новости
16.02.23 15:03 Причину смерти рудненских двойняшек выясняют в Москве
16.02.23 13:07 «В отчете было много воды» - Костанайские активисты прокомментировали приостановку статуса Казахстана в ИПДО
16.02.23 11:42 «Был вменяем, зарезал умышленно» - Приговор по делу об убийстве за извинения вынесли в СМУС Костанайской области
16.02.23 11:26 Сайт Назарбаева сменил адрес после отмены закона о Елбасы
16.02.23 11:01 Нежная, ласковая и комнатная Бусинка - В приюте ОФ «Сердце чистейшей породы» один кандидат на счастье ждет встречи с будущими хозяевами
16.02.23 09:52 Нож нашли у студента на входе в один из колледжей Костаная
15.02.23 21:40 Холод в палате в бывшем ковидном госпитале прокомментировали в управлении здравоохранения Костанайской области
15.02.23 19:15 "Тепло не доходит до абонентов" - Когда жители Боровского перестанут мерзнуть в своих квартирах?
15.02.23 18:08 Мамы замерзших грудничков пожаловались на плохо организованный переезд в бывший ковидный госпиталь в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.