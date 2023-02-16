Причина - устранение порыва на теплосетях по ул. Амангельды сегодня, 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram. Ремонтные работы теплокомпания планирует завершить до 20:00.

В связи с работами отопление отключили в жилых домах по следующим адресам: