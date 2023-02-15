В Щучинске прошел Открытый чемпионат Республики Казахстан среди любителей лыжного спорта. В соревнованиях приняли участие лыжники из Астаны, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Семея, Акмолинской (Балкашино, Зеренда, Щучинск) и Костанайской областей, а также гости из России. Нашу область на этих соревнованиях представляли гонщики из Костаная, Рудного, Сарыкольского района и района Беимбета Майлина.

Впервые чемпионат Казахстана среди любителей прошел в Национальном центре лыжного спорта / Фото astanaski.kz

В программу чемпионата, который впервые проходил в Национальном центре лыжного спорта, входили гонки классическим и свободным стилями на дистанциях от 2,5 км до 10 км в зависимости от возраста участников. А победители и призеры соревнований определялись по суммарному результату выступлений в гонках обоими стилями. Мужчины соревновались в 11 возрастных группах: 18-29 лет, 30 лет - 34 года, 35-39 лет, 40 лет - 44 года, 45-49 лет, 50 лет - 54 года, 55-59 лет, 60 лет - 64 года, 65-69 лет, 70 лет - 74 года и 80 лет и старше. А женщины определяли сильнейших в четырех возрастных группах: 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и 60 лет и старше.

Лыжники Костанайской области, большая часть которых являются членами спортивного клуба «Рудный» - клуба любителей лыжного спорта, основанного еще в 1992 году легендарным лыжником двукратным бронзовым призером Олимпийский игр Иваном Ивановичем Гараниным, завоевали в Щучинске в общей сложности шесть медалей, две из которых золотые, три серебряные и одна бронзовая.

Костанайские лыжники в числе призеров чемпионата Казахстана среди любителей / Фото astanaski.kz

Сильнейшим среди мужчин возрастной группы 50 лет - 54 года стал костанаец Вячеслав Гаранин, показавший лучшие результаты на 10-километровой дистанции и классическим (36 мин. 3 сек.), и свободным (28.26) стилями и завоевавший золотую медаль с абсолютно лучшим суммарным временем среди всех любителей лыжных гонок Казахстана - 1 час 4 мин. 29 сек.

Первое место в своей возрастной группе (40-49 лет) по результатам двух гонок на 5 км заняла тренер-преподаватель отделения лыжного спорта ДЮСШ №3 Ольга Сагимабаева.

Серебряными призерами в своих возрастных группах стали Андрей Филюшкин (45-49 лет) из Рудного, Игорь Карачев (50 лет - 54 года) из района Б.Майлина и Алексей Горбаченко (65-69 лет) из Рудного, а еще один представитель СК «Рудный» Дмитрий Шмидт завоевал бронзовую медаль в возрастной группе 40 лет - 44 года. Все они соревновались на 10-киломтровых дистанциях.

Все призеры были награждены грамотами и медалями Общественного объединения «Казахстанское сообщество любителей лыжных гонок».

Сразу после завершения чемпионата его победители поделились своими впечатлениями о прошедших стартах.

Победительница чемпионата Казахстана среди женщин Ольга Сагимбаева с руководителем ОО «Казахстанское сообщество любителей лыжных гонок» Александром Никифоровичем Коренецким / Фото astanaski.kz

- Соревнования проходили на новом современном лыжном стадионе, на котором проводятся международные старты. Трасса была профессионально подготовлена организаторами и имела все соответствующие разметки. И вообще, гонки были проведены на очень высоком уровне. Правда, свои коррективы внесла погода, которая будто проверяла нас на несгибаемость. Ледяной ветер при температуре минус 21 градус насквозь пронизывал на спусках, а свежевыпавший снег усложнил промерзшую трассу, на которой было очень много невероятно сложных подъемов. Одним словом, отдышаться было негде. Не обошлось и без обморожения у многих участников, ну и у меня тоже, - сказала с улыбкой Ольга Сагимбаева. - И все же эмоции непередаваемые. Очень довольна, что сумела преодолеть все сложности и что завоевала «золото». Я ведь своим воспитанникам твердо пообещала выиграть. А подводить свою замечательную ребятню никак нельзя.

А то, что хватало сложностей в прошедших стартах, подтвердил и Вячеслав Гаранин, который, кроме этого успеха на чемпионате Казахстана, в конце января в Астане стал победителем и Кубка РК по лыжным гонкам среди любителей и ветеранов:

Призеры чемпионата Казахстана в возрастной группе 50 лет - 54 года Игорь Карачев (2-е место) из района Б.Майлина, Вячеслав Гаранин (1-е место) из Костаная и Роман Темкин (3-е место) из Астаны / Фото astanaski.kz

- Как-то получилось, что все трудности собрались воедино: утром лег свежий снег, а это минус скольжение, мороз, на который в Костанае не обращаешь внимания, здесь же при высокой влажности ощущается совсем по-другому, пронизывающий ветер и сложнейшая трасса. На чемпионате не бывает случайных людей. Все участники - лыжники опытные, подготовленные, за плечами которых не один десяток стартов и которых крайне сложно испугать погодой. И все они в один голос говорили, что эта гонка выдалась крайне сложной. Но тем и ценнее победа, завоеванная в такой атмосфере. Ведь всегда здорово выходить из зоны комфорта и постоянно преодолевать себя. Я очень рад, что была борьба с очень сильными соперниками. И, как ни странно, но отдыхать после таких сложных стартов я не собираюсь. Наоборот, возникает желание двигаться дальше, хочется продлить соревновательный кураж. Тем более уже в ближайшее воскресенье в Рудном пройдет традиционная 30-километровая гонка на призы Ивана Ивановича Гаранина, где я не только один из организаторов, но и участник, которого эта гонка ко многому обязывает.

Кроме костанайских лыжников, победителями Открытого чемпионата Казахстана среди любителей лыжных гонок в своих возрастных группах стали Иван Старожилов (18-29 лет) из Караганды, Сергей Киселев (30 лет - 34 года) и Руслан Хисамутдинов (40 лет - 44 года) из России, Александр Шишкин (35-39 лет) из Астаны, Максим Смирнов (45-49 лет), Сергей Тишков (60 лет - 64 года) и Полина Саутиева (30-39 лет) из Щучинска, Марат Макишев (55-59 лет), Юрий Бучельников (80 лет и старше), Майса Ескендирова (50-59 лет) и Назигуль Алипова (60-69 лет) из Павлодара, Александр Коренецкий (65-69 лет) из Балкашино и Анатолий Гонаго (70 лет - 74 года) из Кокшетау.