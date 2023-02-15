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Полдня проведут без тепла костанайцы в одном из районов города

15 февраля 2023, 09:46 |  ЖКХ

Отключение теплоснабжение произойдет сегодня, 15 февраля, в связи с работами по устранению порыва на теплосетях, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".

В связи с этим с от отопления отключат девять жилых домов по следующим адресам:

  • Ул. Алтынсарина № 26,
  • 4 проезд Кобыланды батыра №№ 58/2, 58/4,
  • 5 проезд Кобыланды батыра №№ 58/1, 58/3, 58/5, 58/37, 58/43, 58/48.

Ремонтные работы планируют провести с 13:00 до 18:00.