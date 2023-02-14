План работ на электросетях на этой неделе уточнили в Костанае
14 февраля 2023, 16:14 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 17 февраля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы пройдут в шести районах областного центра.
Фото pixabay.com
В связи с работами отключение электроэнергии планируется у потребителей частного сектора и спальных районов.
промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)
15 февраля с 10:00 до 13:30
- ИП Буколов,
- ИП Чемерисов,
- ИП Искаков,
- ТОО «Комета»,
- ТОО «Дельта-С»,
- ТОО «Полистерол»,
- ТОО «Технополис»,
- кафе «Чаша-Хаяма».
промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)
15 февраля с 13:30 до 17:30
- ИП Жанабильев,
- ИП Кобак,
- ТОО «Агро-компани»,
- ТОО «Евразия»,
- ТД «Баян-Сулу»,
ТП-312 (работы на ПС)
16 февраля с 10:00 до 17:00
- ТОО «Зеркало»,
- магазины «РосКАвто»,
- «Магистраль».
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 96.
Частный сектор:
- ул. Пушкина 15/1, 17/1,21/9,98/1а,15-24,
- ул. Каирбекова 26, 73, 96, 98, 102-108.
РП-9 (работы на ПС)
17 февраля с 10:00 до 13:00
- ТД «МАРС»,
- ТД «МЕГА»,
- колледж,
- ИП Старостин.
КТП-302 (работы на ВЛ)
с 14 по 16 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Тепличный комбинат 2-10,12/1,12/2.
ТП-348 (работы на ВЛ)
с 17, 20 и 21 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Козыбаева 199-274, 240/1-240/12,
- ул. Шипина 105-127, 110/1-110/14.
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