Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 17 февраля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с работами отключение электроэнергии планируется у потребителей частного сектора и спальных районов.

промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)

15 февраля с 10:00 до 13:30

ИП Буколов,

ИП Чемерисов,

ИП Искаков,

ТОО «Комета»,

ТОО «Дельта-С»,

ТОО «Полистерол»,

ТОО «Технополис»,

кафе «Чаша-Хаяма».

промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)

15 февраля с 13:30 до 17:30

ИП Жанабильев,

ИП Кобак,

ТОО «Агро-компани»,

ТОО «Евразия»,

ТД «Баян-Сулу»,

ТП-312 (работы на ПС)

16 февраля с 10:00 до 17:00

ТОО «Зеркало»,

магазины «РосКАвто»,

«Магистраль».

Спальный сектор:

ул. Каирбекова 96.

Частный сектор:

ул. Пушкина 15/1, 17/1,21/9,98/1а,15-24,

ул. Каирбекова 26, 73, 96, 98, 102-108.

РП-9 (работы на ПС)

17 февраля с 10:00 до 13:00

ТД «МАРС»,

ТД «МЕГА»,

колледж,

ИП Старостин.

КТП-302 (работы на ВЛ)

с 14 по 16 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Тепличный комбинат 2-10,12/1,12/2.

ТП-348 (работы на ВЛ)

с 17, 20 и 21 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор: