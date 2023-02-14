Новости

План работ на электросетях на этой неделе уточнили в Костанае

14 февраля 2023, 16:14 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 15 по 17 февраля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы пройдут в шести районах областного центра.

 

Фото pixabay.com

В связи с работами отключение электроэнергии планируется у потребителей частного сектора и спальных районов.

промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)

15 февраля с 10:00 до 13:30

  • ИП Буколов,
  • ИП Чемерисов,
  • ИП Искаков,
  • ТОО «Комета»,
  • ТОО «Дельта-С»,
  • ТОО «Полистерол»,
  • ТОО «Технополис»,
  • кафе «Чаша-Хаяма».

промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)

15 февраля с 13:30 до 17:30

  • ИП Жанабильев,
  • ИП Кобак,
  • ТОО «Агро-компани»,
  • ТОО «Евразия»,
  •  ТД «Баян-Сулу»,

ТП-312 (работы на ПС)

16 февраля с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Зеркало»,
  • магазины «РосКАвто»,
  •  «Магистраль».

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 96.

Частный сектор:

  • ул. Пушкина 15/1, 17/1,21/9,98/1а,15-24,
  • ул. Каирбекова 26, 73, 96, 98, 102-108.

РП-9 (работы на ПС)

17 февраля с 10:00 до 13:00

  • ТД «МАРС»,
  • ТД «МЕГА»,
  • колледж,
  • ИП Старостин.

КТП-302 (работы на ВЛ)

с 14 по 16 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Тепличный комбинат 2-10,12/1,12/2.

ТП-348 (работы на ВЛ)

с 17, 20 и 21 февраля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Козыбаева 199-274, 240/1-240/12,
  • ул. Шипина 105-127, 110/1-110/14.