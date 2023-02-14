Пожар произошел вчера, 13 февраля, вечером в 9-этажном доме по адресу 8 мкрн, 6А. Вызов спасателям поступил в 17:28, пожарные прибыли на место уже через четыре минуты.

- В ходе разведки было установлено, что открытым пламенем горит балкон квартиры 8 этажа. Также горела спальная, зальная комнаты и балкон площадью 40 кв. м, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Пострадавших не было обнаружено.

Из дома эвакуировали 8 жильцов, трое из них - дети.

В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар в квартире был успешно ликвидирован к 18:33. Причина пожара выясняется.