Восемь человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Лисаковске
14 февраля 2023, 11:00 | Происшествия
Пожар произошел вчера, 13 февраля, вечером в 9-этажном доме по адресу 8 мкрн, 6А. Вызов спасателям поступил в 17:28, пожарные прибыли на место уже через четыре минуты.
- В ходе разведки было установлено, что открытым пламенем горит балкон квартиры 8 этажа. Также горела спальная, зальная комнаты и балкон площадью 40 кв. м, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Пострадавших не было обнаружено.
Из дома эвакуировали 8 жильцов, трое из них - дети.
В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар в квартире был успешно ликвидирован к 18:33. Причина пожара выясняется.
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