Матчи 27 и 28 туров регулярного чемпионата Казахстана по футзалу «Аят» проводил в Рудном на площадке «Аят Арены», где его соперником был клуб из Талдыкоргана «Жетысу».

Бразильский легионер «Аята» Луан Марсело с пятью забитыми голами стал героем прошедших туров / vk.com/mfc_ayat_official

Как и на момент первого противостояния рудненского и талдыкорганского клуба, команды находились на противоположных полюсах турнирной таблицы - «Аят» с 56 очками занимал вторую строчку, а новичок высшего дивизиона, сменивший в ходе чемпионата название с «Жастара» на «Жетысу», все также являлся аутсайдером, имея в активе всего 9 очков.

В ноябре в Талдыкоргане рудничане дважды обыграли хозяев, забив в обоих матчах по шесть мячей и пропустив в первой игре один гол, а во второй - два.

Шесть мячей побывало в воротах талдыкорганского клуба и в первом поединке в Рудном, правда на этот раз рудничане пропустили три гола. Счет в середине первого тайма открыл защитник «Аята» Абдирасул Абдуманапулы, поразив ударом со своей половины поля пустые ворота, воспользовавшись тем, что голкипер гостей подключился к атаке своей команды. До перерыва нападающий рудничан и национальной сборной Казахстана Азат Валиулин удвоил преимущество хозяев.

Ближе к середине второго тайма таджикистанский легионер «Жетысу» Рустам Хамидов сократил разрыв в счете. Но на 33-й минуте бразилец Луан Марсело, а через две минуты оформивший дубль Абдуманапулы довели счет до 4:1. Почти тут же Ержан Карменов во второй раз огорчил бразильского вратаря «Аята» Леонардо Да Сильву. На 38-й минуте команды обменялись взятиями ворот - на гол оформившего дубль Луана Марсело гости ответили голом игрока национальной сборной Жомарта Токаева. А точку в матче на 39-й минуте поставил Данил Карпюк - 6:3 (2:0, 4:3).

Азат Валиулин забил в текущем чемпионате 21 гол / vk.com/mfc_ayat_official

Повторный матч стал 500-м для «Аята» в рамках чемпионатов Казахстана, и этот своеобразный юбилей рудненский клуб отметил очередной победой, забив в ворота «Жетысу» по четыре мяча в каждом тайме - 8:5 (4:3, 4:2). В составе «Аята» хет-триком отметился ставший героем тура Лаун Марсело, на счету которого теперь, как и у Рината Турегазина, 19 голов. А лучшим бомбардиром команды стал после этой встречи Азат Валиулин, который в юбилейном матче оформил дубль, и у которого теперь 21 забитый мяч в чемпионате. По одному голу в этом матче забили легионеры рудненского клуба Лукас Розенски, Леандерсон и Карпюк.

Закрепившись после этих двух побед на второй строчке турнирной таблицы с 62 очками, «Аят» проведет следующие матчи с «Атырау», который потерял в этих турах два очка в домашних матчах с «Байтереком» - 2:2 и 6:3 и занимает пятое место (41 очко). Лидером же чемпионата по-прежнему является «Кайрат» (76 очков), которому дважды уступил на своей площадке «Каспий» - 5:8 и 1:7, занимающий с 26 очками восьмую строчку. Столько же очков и у занимающего предпоследнее место «Ордабасы», который также потерпел два домашних поражения от идущего четвертым «Рахмета» - 2:5 и 3:9. Кстати «Рахмет», набрав 45 очков, догнал по этому показателю второй клуб из своего города идущего третьим «Актобе», который поделил очки на своей площадке с поднявшейся на седьмое место «Астаной» (27 очков) - 3:2, 1:2

Матчи 29 и 30 туров пройдут с 17 по 20 февраля, а «Аят» будет играть с «Атырау» в Рудном 17 и 18 февраля.