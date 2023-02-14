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Десяток зданий останется без холодной воды на один день в Костанае

14 февраля 2023, 09:31 |  ЖКХ

На сетях водопровода по адресу пр. Аль-Фараби 111/1 сегодня, 14 февраля, будут проводить аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 до 20:00  по следующим адресам:

Соц объекты:

  • Департамент юстиции Костанайской области: Майлина 2/2
  • Департамент статистики: Майлина 2/4
  • «Наша Газета»: Майлина 2/3
  • «Твой Шанс»: Майлина 2/3
  • Дет. сад «Гнездышко»: Аль-Фараби 117
  • «Большевичка»: Аль-Фараби 117
  • Компания «Timcom»: Аль-Фараби 111/3
  • «Халык Банк»: Аль-Фараби 115
  • Офисное здание Майлина 2/2а
  • Офисное здание Аль-Фараби 117/2
  • Офисное здание Аль-Фараби 119

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.