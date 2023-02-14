Десяток зданий останется без холодной воды на один день в Костанае
14 февраля 2023, 09:31 | ЖКХ
На сетях водопровода по адресу пр. Аль-Фараби 111/1 сегодня, 14 февраля, будут проводить аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:
Соц объекты:
- Департамент юстиции Костанайской области: Майлина 2/2
- Департамент статистики: Майлина 2/4
- «Наша Газета»: Майлина 2/3
- «Твой Шанс»: Майлина 2/3
- Дет. сад «Гнездышко»: Аль-Фараби 117
- «Большевичка»: Аль-Фараби 117
- Компания «Timcom»: Аль-Фараби 111/3
- «Халык Банк»: Аль-Фараби 115
- Офисное здание Майлина 2/2а
- Офисное здание Аль-Фараби 117/2
- Офисное здание Аль-Фараби 119
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
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