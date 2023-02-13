От прыжка на железнодорожные рельсы в поселке Качар ее спасли полицейские. Инцидент произошел 12 февраля, на пульт 102 поступил анонимный звонок о том, что девушка находится на мосту и пытается спрыгнуть, сообщает Polisia.kz.

Дежурный передал сообщение в поселковый участковый пункт полиции. На место происшествия прибыли участковые Серик Садвокасов и Талгат Испергенов.

– Когда мы подъехали, то увидели, что девушка пытается перелезть через перила моста, высота которого более 20 метров. Внизу находятся железнодорожные пути. Успел ее удержать и предотвратить несчастье, – рассказывает Садвокасов.

Девушку успокоили и привели в участковый пункт полиции. Она рассказала, что поссорилась с парнем и решила так уладить конфликт, о чем в дальнейшем пожалела.

– За это время не раз приходилось принимать решения в экстренных ситуациях. Одна из них была, когда спас пенсионерку из пожара. Приходится сталкиваться и с семенными конфликтами. Главное в этих ситуациях не терять самообладание, – уверен Талгат Испергенов.