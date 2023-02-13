В Костанае, на лыжной базе ДЮСШ № 3, прошел второй тур первенства Костанайской области по лыжным гонкам.

В конце февраля - начале марта лыжная база ДЮСШ № 3 примет чемпионат Казахстана по лыжным гонкам среди юношей и девушек

В первенстве приняли участие более 150 лыжников из Костаная, Лисаковска, Рудного, Алтынсаринского, Житикаринского, Костанайского, Мендыкаринского, Сарыкольского, Узункольского районов и района Беимбета Майлина, соревновавшихся в четырех возрастных группах. В программу трехдневных соревнований входили спринтерская гонка свободным ходом на 1,2 км, а также индивидуальные гонки свободным и классическими ходами на дистанции 3 км, 5 км и 10 км в зависимости от возрастной группы.

Открыл программу соревнований спринт, в квалификации которого выступили все участники независимо от возраста. Ну а до финала, естественно, добрались быстрейшие лыжники, Первым финишную черту в мужском финале пересек обладатель лучшего результата в квалификации костанаец Алишер Кинуарбек (2 мин. 48,7 сек), а второе и третье места заняли Александр Безгодько из Рудного и Риза Баймаганов из Костаная. Среди женщин призовую тройку составили Дарья Ким из Костаная, показавшая и лучший результат в квалификации (3.12,3), Анастасия Ротова из Рудного и Карина Медвецкая из Костаная.

Следующим стартом первенства стали гонки свободным ходом. Мужчины 2004 г.р. и старше соревновались на дистанции 10 км, а женщины бежали дистанцию вдвое короче. Призовые места в мужской гонке заняли герои спринта Риза Баймаганов (24.45,1), Алишер Кинуарбек (24.52,9) и Александр Безгодько (24.55,3). А победительницей 5-километровой женской гонки стала рудничанка Анастасия Ротова (13.24,6). Второе призовое место у Виктории Садчиковой из Костаная (20.15,0).

На таких же дистанциях соревновались соответственно участники и участницы возрастной группы 2005-2006 г.р. У юношей призовую тройку составили Данил Першин из района Б.Майлина (25.26,8), Антон Смык из Костаная (27.16,0) и Раис Шакиров из Алтынсаринского района (32.30,9), а среди девушек отличились представительницы Костаная Дарья Ким (13.21,6) и Дарья Сагимбаева (14.41,3), а также Анастасия Феллер (20.58,7) из Лисаковска.

В возрастной группе 2007-2008 г.р. и юноши, и девушки выясняли отношения на дистанции 5 км. У юношей лучший результат показал Владислав Хлыбов из Рудного (12.41,1), опередивший ставших призерами лыжников из района Б.Майлина Александра Шалыгина (12.51,4) и Павла Сикорского (12.52,5). У девушек двойную победу одержали костанайки Алина Герасимович (14.46,2) и Карина Медвецкая (15.00,0), компанию на пьедестале которым составила Маргарита Дорохова (15.05,2) из района Б. Майлина.

Воспитанники ДЮСШ №3 Ратмир Югай и Яна Филипенко с результатами 7.19,2 и 9.11,4 соответственно принесли победы сборной Костаная в гонках на 3 км среди юношей и девушек 2009 г.р. и младше. Серебряными призерами в этой возрастной группе стали Матвей Скляр (8.16,0) из района Б.Майлина и Антонина Петрощук (9.12,0) из Костаная, а бронзовые награды завоевали Руслан Юсупов (8.18,7) из Рудного и Елизавета Жевак (9.15,3) из Костаная.

Свои третьи награды второго тура областного первенства завоевали по итогам гонки классическим стилем на 10 км Риза Баймаганов, ставший победителем с результатом 27 мин. 45,0 сек., и Александр Безгодько (28:54,2), занявший третье место. Серебряная медаль в этой гонке на счету Вячеслава Гаранина (28:38,8) из Костаная. У женщин на классической «пятерке» отличились те же Анастасия Ротова (16:10,6) и Виктория Садчикова (24:40,2).

На дистанции 10 км классическим стилем призовую тройку у юношей 2005-2006 г.р., как и в гонке свободным ходом, составили Данил Першин (28.19,3), Антон Смык (31.58,9) и Раис Шакиров (38.17,1). Третью золотую медаль завоевала Дарья Ким, выиграв гонку на 5 км и классическим ходом с результатом 15.28,5.

Второй результат здесь показала Милана Мамедова (15.32,0) из района Б.Майлина, а третьей стала Дарья Сагимбаева (17.05,1).

В возрастной группе 2007-2008 г.р. в классической гонке на 5 км первые два призера предыдущей гонки среди юношей поменялись местами - Александр Шалыгин на этот раз стал первым (14.25,0), а Владислав Хлыбов был вторым (14.27,4). Третье место в этой гонке у еще одного рудничанина Станислава Пятакова ( 14.37,6). В такой же гонке у девушек вторую победу одержала Алина Герасимович (16.46,3), Маргарита Дорохова (16.51,0) добавила к «бронзе» серебряную медаль, а третье место заняла Дарья Намм (17.34,7) из Рудного.

Основными претендентами на призовые места в трехкилометровой гонке классическим ходом у юношей и девушек возрастной группы 2009 г.р. и младше стали призеры гонки свободным ходом. И если обладатели золотых медалей и у юношей, и у девушек остались прежними - Ратмир Югай и Яна Филипенко, преодолевшие дистанцию соответственно за 8.34,8 и 10.26,6, то вторые и третьи призеры в обоих случаях поменялись местами - Руслан Юсупов (8.56,2) и Матвей Скляр (9.37,2) у юношей и Елизавета Жевак (10.42,2) и Антонина Петрощук (11.04,9) у девушек.

Призеры чемпионата области среди юношей члены юношеской сборной области Ратмир Югай, Руслан Юсупов и Матвей Скляр

Тренер-преподаватель ДЮСШ № 3 по лыжным гонкам, мастер спорта РК Ольга САГИМБАЕВА отметила после завершения соревнований, что лыжникам на этот раз пришлось бороться не только с соперниками, но и морозным ветром.

- А вообще погода была такой, как и должна быть при лыжных гонках. Хочется отметить и отличную организацию соревнований, - добавила Ольга Александровна. - Ведь совсем скоро, в конце февраля и начале марта, в Костанае на этой же трассе пройдет чемпионат Республики Казахстан среди юношей и девушек 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г. р. А по итогам областного первенства будет сформирована сборная Костанайской области для участия в этих республиканских соревнованиях.

Призеры чемпионата области среди девушек и члены юношеской сборной области Дарья Ким, Милана Мамедова и Дарья Сагимбаева

А кандидатами для участия в чемпионате РК стали, кроме призеров второго тура первенства области, стали в возрастной группе 2005-2006 г.р. Аида Хажиева, Андрей Троян (Костанай) и Эмиль Набиев (Узункольский район), в возрастной группе 2007-2008 г.р. - Алина Весленева (Костанайский район) и Илья Дудкин (Рудный), а в возрастной группе 2009 и младше - Надежда Ковалева, Дильназ Фазулова, Илиан Базелинский и Никита Исаев (все - Костанай).

Осталась довольна выступлением своих подопечных и титулованная лыжница из Рудного, чемпионка мира среди ветеранов Masters World Cup 2013 года в гонке на 30 км (Асиаго, Италия) Светлана Парисеева, чьи воспитанники Станислав Пятаков и Руслан Юсупов завоевали право представлять Костанайскую область на юношеском чемпионате Казахстана.

Сама Светлана Николаевна является воспитанницей знаменитого лыжника из Рудного двукратного бронзового призера Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке (Австрия), серебряного призера чемпионата мира 1974 года в Фалуне (Швеция), заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ивановича Гаранина, и, пользуясь случаем, она пригласила всех желающих в Рудный, где 19 февраля пройдет традиционный лыжный марафон на призы ее тренера.

Фото Ольги САГИМБАЕВОЙ