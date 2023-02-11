В Костанае, на стадионе «Технодом Арена», прошел лично-командный чемпионат Республики Казахстан по конькобежному спорту среди юношей и девушек старшего, среднего, младшего и предмладшего возрастов.

На костанайском льду выступал и ближайший резерв национальной сборной / Фото instagram.com/sportshkola_3_zima_kst

В соревнованиях приняли участие более 150 юных конькобежцев из Астаны, Алматы, Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Юношеская сборная Костанайской области по конькобежному спорту / Фото instagram.com/sportshkola_3_zima_kst

На церемонии открытия республиканского чемпионата перед его участниками выступили заместитель руководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена Киреева и заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту Денис Кузин, пожелавшие спортсменам быстрого льда.

Открытие юношеского чемпионата Казахстана по конькобежному спорту / Фото instagram.com/sportshkola_3_zima_kst

Победители и призеры чемпионата в зависимости от возрастной группы определялись на дистанциях от 100 м до 3000 м.

Участники чемпионата Казахстана по конькобежному спорту на льду стадиона «Технодом Арена» / Фото instagram.com/sportshkola_3_zima_kst

Самые юные участники определяли сильнейших на дистанциях 100 м, 300 м и 500 м. И в этих стартах конькобежцы Костанайской области завоевали четыре призовых места. Три медали разного достоинства среди девочек предмладшего возраста на счету Виктории Блохиной. На дистанции 100 м она показала второй результат - 12,94 сек., стала бронзовым призером на дистанции 300 м, показав время на финише 33,71 сек., и взяла убедительный реванш у своих основных соперниц в забегах на 500 м, завоевав золотую медаль с результатом 53,74 сек.

Среди мальчиков предмладшего возраста бронзовым призером на самой короткой дистанции стал Данил Бородин, пробежавший 100 м за 13,47 сек.

Близки были к завоеванию призовых мест в этой возрастной группе Владислав Баженов, дважды показавший четвертые результаты на дистанциях 300 м и 500 м, Мариям Туран, занявшая четвертое место в забегах на 300 м, и ставшая четвертой на дистанции 500 м Виктория Богатырева.

Юноши и девушки младшего возраста соревновались на двух дистанциях - 500 м и 1000 м, определяя призеров на обеих и в первый, и во второй день чемпионата. В первый день «бронзу» на 500-метровке завоевал Давид Кияткин, показавший результат 48,32 сек., а на дистанции вдвое длиннее победителем стал Кирилл Алдергот - 1 мин. 26,26 сек. Во второй день Алдергот первенствовал на обеих дистанциях с результатами 42,34 и 1.24,77 соответственно, а Кияткин занял четвертое место на дистанции 1000 м, лучшим результатом у которого на ней был 1.38,26.

Призеры чемпионата Казахстана среди девушек младшего возраста на дистанции 1000 м / Фото instagram.com/sportshkola_3_zima_kst

Четыре серебряные медали в этой возрастной группе завоевала Сатти Баекина, пробежавшая 500 м и 1000 м за 47,83 и 1.39,65 в первый день и улучшившая свои результаты во второй день - 46,94 и 1.38,88. Обладательницей двух бронзовых медалей на дистанции 1000 м стала Алиса Казорина (1.40,28 и 1.39,78), на счету которой также два четвертых места на «пятисотке» (48,40 и 48,36).

Среди участников среднего возраста юноши соревновались на четырех дистанциях - 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м, а девушки дважды выходили на старт 500-метровой дистанции, а также выступали на дистанциях 1000 м и 1500 м.

В этой возрастной группе две бронзовые медали завоевал кандидат в мастера спорта Григорий Слесаренко, показавший третьи результаты в забегах на 500 м (43,08) и 1000 м (1.26,28).

Еще большего успеха добилась кандидат в мастера спорта Дарина Каушева, которая дважды была второй на дистанции 500 м (46,25 и 45,90), а также завоевала две бронзовые награды на двух других дистанциях - 1000 м (1.33,08) и 1500 м (2.27,58).

В старшей возрастной группе, участники которой определяли призеров на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м и 3000 м, на пьедестал чемпионата РК из костанайских конькобежцев смогла пробиться только кандидат в мастера спорта Мария Деген. Но сделала она это три раза, заняв второе место на дистанции 1500 м с результатом 2 мин. 21,35 сек. и показавшая третьи результаты в забегах на 500 м (45,09) и 1000 м (1.30,37).

Пьедестал юношеского чемпионата Казахстана по конькобежному спорту в командном зачете / Фото instagram.com/sportshkola_3_zima_kst

Завоевав в общей сложности 23 медали, из которых 4 золотые, 8 серебряных и 11 бронзовых, сборная Костанайской области в командном зачете заняла второе место, набрав 556 очков и уступив всего 3 очка сборной Алматы, в активе которой 25 медалей - 7 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых. Третье командное место у сборной Астаны (547 очков).