Где будут отключать свет в Костанае с 13-го по 21 февраля?
ТОО «ЭПК-forfait» опубликовало план работ Костанайской горэлектросети с 13 по 21 февраля 2023 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.
Промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)
13 февраля с 10:00 до 18:00
ИП Похваленный, ИП Манандян, ИП Мужневская, ИП Денисенко, ИП Омаров, ТОО «Бренд-Строй», ТОО «Милх», ТОО «Металлобаза», ТОО «СК «КВS», ИП Багиев, магазин «Уральский».
Спальный сектор: ул. Уральская 37,37/1.
КТП-213 (работы на ВЛ)
13 февраля с 10:00 до 13:00
Частный сектор: ул. Кр. Кузнец 1-15, 3/1-3/17.
ТП-060 (работы на ВЛ)
13 и 14 февраля с 10:00 до 19:00
ИП Сусаренко, дачи «Текстильщик», реабилитационный центр «Амалия», детский сад «Академия радости», ГЭК – 20.
Частный сектор: ул. Кобланды батыра 45-61, ул. 1 Кустанайская 4-40, ул. 2 Кустанайская 28-64, 56/1-56/3,54,54а, ул. 3 Кустанайская 12-20,70,72, пер. 1 Кустанайская 1а,1б,2а,2б,12.
ТП-420 (работы на ВЛ)
14 февраля с 10:00 до 13:00
СТО по ул. Бородина 13.
Частный сектор: ул. Железнодорожная 4-16, ул. Фролова 170-189, ул. Бородина 3-19.
Промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)
15 февраля с 10:00 до 13:30
ИП Буколов, ИП Чемерисов, ИП Искаков, ТОО «Комета»,ТОО «Дельта-С», ТОО «Полистерол», ТОО «Технополис», кафе «Чаша-Хаяма».
Промзона (в сторону Аэропорта) (работы на ПС)
15 февраля с 13:30 до 17:30
ИП Жанабильев, ИП Кобак, ТОО «Агро-компани», ТОО «Евразия», ТД «Баян-Сулу»,
КТП-302 (работы на ВЛ)
с 14 по 16 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор: ул. Тепличный комбинат 2-10,12/1,12/2.
ТП-348 (работы на ВЛ)
17, 20 и 21 февраля с 10:00 до 17:00
Частный сектор: ул. Козыбаева 199-274, 240/1-240/12, ул. Шипина 105-127, 110/1-110/14.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.