В пяти домах сегодня отключат отопление в Костанае
10 февраля 2023, 09:46 | ЖКХ
Временное отключение произойдет сегодня, 10 февраля, в связи с устранением порывов на теплосетях города. Под отключение попадут четыре жилых дома в районе Аэропорт, а также один дом на ул. Чкалова, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".
Время проведение ремонтных работ в мкрн. Аэропорт с 9:00 до 18:00:
- мкрн. Аэропорт №№ 10, 26, 29, 30,
Время проведение работ на ул. Чкалова с 13:00 до 18:00:
- ул. Чкалова № 10.
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