Временное отключение произойдет сегодня, 10 февраля, в связи с устранением порывов на теплосетях города. Под отключение попадут четыре жилых дома в районе Аэропорт, а также один дом на ул. Чкалова, сообщает пресс-служба ГКП "КТЭК".

Время проведение ремонтных работ в мкрн. Аэропорт с 9:00 до 18:00:

- мкрн. Аэропорт №№ 10, 26, 29, 30,

Время проведение работ на ул. Чкалова с 13:00 до 18:00:

- ул. Чкалова № 10.