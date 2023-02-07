Регулярный чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги «Горняк» завершил домашней двухматчевой серией с «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

Нападающий «Горняка» Ян Хоменко у ворот «Торпедо» / Фото pro.ligasy.kz

Досрочно вышедшие в плей-офф рудничане накануне этих матчей узнали своего соперника по четвертьфиналу. Им стал клуб из столицы Узбекистана «Хумо». Ташкентцы, поделив очки в гостевом противостоянии с «Номадом», обеспечили себе второе место по итогам регулярного чемпионата и, по регламенту турнира, в плей-офф сыграют с командой, занявшей седьмое место, которое ранее «забронировал» за собой «Горняк».

Оба матча первого круга между хоккеистами Рудного и Усть-Каменогорска завершились гостевыми победами «Горняка», который считался фаворитом и во втором очном противостоянии с «Торпедо».

Рудненские хоккеисты очень активно начали первую встречу, доставив много хлопот голкиперу «Торпедо» Андрею Янкову. Однако воплотить свое игровое преимущество в заброшенные шайбы им мешали удаления. На 7-й минуте «Горняк» даже остался с тремя полевыми игроками после удаления сначала Александра Каткова за удар коленом, а затем и Александра Нурека за задержку соперника.

И все же, когда на 17-й минуте за подножку был наказан Оскар Юлбарисов, что стало четвертым удалением в составе хозяев, «приноровившийся» к игре в меньшинстве «Горняк» сумел-таки открыть счет. За секунду до выхода пятого полевого игрока Александр Куршук со своей зоны защиты через правый борт отправил шайбу вперед, где ее подобрал уже в зоне защиты устькаменогорского клуба Евгений Степанов, который перед воротами отдал под клюшкой защитника пас на левый край Яну Хоменко и, получив ответную передачу, переиграл на «пятачке» голкипера гостей.

Для нападающего «Горняка» эта заброшенная шайба стала 16-й в чемпионате. По этому показателю Степанов уступает в команде только Арслану Ямалову, который стал автором второй заброшенной шайбы в ворота «Торпедо». На 31-й минуте во время атаки «Горняка» он после передач Хоменко и Данилы Щекина бросил справа практически в пустые ворота и, записав на свой счет 20-ю заброшенную шайбу, вышел в списке бомбардиров чемпионата на третье место.

Ямалов и Щекин поучаствовали на 56-й минуте еще в одном взятии ворот гостей, а точку в матче поставил Данила Платонов - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Лучший бомбардир «Горняка» по итогам регулярного чемпионата Арслан Ямалов / Фото pro.ligasy.kz

Кстати Платонов был признан лучшим игроком 20-й недели чемпионата Казахстана по хоккею. Он помог своей команде одержать две важнейшие выездные победы над «Актобе» (4:3 ОТ и 6:4), благодаря чему «Горняк» впервые за пять лет оформил выход в плей-офф чемпионата. В первом матче Платонов сравнял счет, переведя игру в овертайм, ставшим для рудничан победным. А во втором поединке он забросил победную шайбу, заработав в общей сложности на предыдущей неделе 5 (2+3) баллов за результативности при показателе полезности +2.

Первый период второго матча прошел при значительном преимуществе гостей, они нанесли гораздо больше бросков по воротам «Горняка», два из которых достигли цели. На 9-й минуте голкипер рудничан Владислав Нурек не успел накрыть отбитую им шайбу, которую подхватил нападающий «Торпедо» Степан Рифель и открыл счет - 0:1. А после двух подряд удалений за удар клюшкой Айдара Галимова и за выброс шайбы Яна Хоменко оставшийся на площадке с тремя полевыми игроками «Горняк» на 15-й минуте пропустил и вторую шайбу, автором которой стал нападающий гостей Александр Шин.

Во втором периоде рудничане перехватили инициативу и втрое больше нанесли бросков по воротам соперника. Реальной возможностью сократить счет стало назначение в ворота «Торпедо» штрафного броска, после того как на 35-й минуте защитник гостей сбил выходившего один на один с голкипером Дениса Гурьева. Однако нападающему рудничан не удалось реализовать буллит.

В заключительной двадцатиминутке преимущество хозяев льда по броскам стало уже четырехкратным, однако поразить ворота удалось лишь после того, как у «Горняка» вместо голкипера вышел на лед шестой полевой игрок. И за одну минуту и пять секунд до финальной сирены шайбу забросил Иван Ширяев при поддержке Оскара Юлбарисова. На последней минуте «Торпедо» осталось в меньшинстве, но, играя в формате «шесть на четыре», «Горняку» не удалось перевести матч в овертайм - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0).

Главный тренер рудничан Сергей НЕВСТРУЕВ отметил, что первый матч сложился более удачно для «Горняка»:

- В первой игре особого преимуществом мы не владели, но лучше реализовали свои моменты, поэтому и победили. Во второй игре первый период стоил нам всей игры - ненужные удаления, проигранные единоборства. С середины второго периода наша команда завладела преимуществом и полтора периода здорово отыграла, но самоотверженная игра соперника в защите не позволила нам уйти от поражения. В целом регулярный чемпионат «Горняк» провел хорошо, но самое интересное, я думаю, будет впереди.

А впереди у рудненского клуба четвертьфинальные поединки с ташкентским «Хумо», которые продлятся до четырех побед одной из команд. Точное расписание игр будет известно после завершения регулярного чемпионата, в котором осталось провести еще восемь игр.