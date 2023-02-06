В Алматы прошли матчи 25 и 26 туров чемпионата Казахстана по футзалу, в которых встречались лидеры национального первенства «Кайрат» и «Аят».

Данил Карпюк (№44) открывал счет в обоих гостевых матчах с «Кайратом» / Скриншот трансляции

Алматинцы уверенно занимали первую строчку в турнирной таблице, они потеряли очки в единственном матче из 22 проведенных, сыграв в гостях вничью с «Атырау». На счету «Кайрата» было 64 очка, а идущий вторым «Аят» набрал 56 очков после 24 игр и на 20 очков опережал ближайшего преследователя - МФК «Актобе».

Первое противостояние лидирующего дуэта, прошедшее в начале ноября в Рудном, завершилось двумя поражениями хозяев площадки со счетом 3:5 и 3:10.

Первый матч в южной столице начался с атак гостей счет, которые вскоре и открыли счет. На 3-й минуте «Аят» перехватил мяч на своей половине поля во время контратаки хозяев и провел быстрый выпад, в ходе которого Азат Валиулин сделал с левого края передачу в центр Даниле Карпюку, который переиграл бразильского игрока алматинцев Эдсона и пробил мимо бразильского же голкипера Денниса Васконселоса в левый нижний угол ворот.

В середине первого периода в течение одной минуты благодаря голам бразильца Кайо Руиса и Биржана Оразова в лидеры вышел уже «Кайрат», закрепивший свое преимущество спустя пять минут дублем Альберта Акбаликова. За три минуты до перерыва бразилец Луан Марсело реализовал шестиметровый штрафной удар, назначенный в ворота «Кайрата» за игру рукой, и при счете 4:2 в пользу алматинского клуба команды ушли на перерыв.

А во втором тайме кайратовцы забили еще три гола и одержали третью победу над «Аятом» - 7:2 (4:2, 3:0).

Бразильский легионер «Аята» Луан Марсело реализует шестиметровый штрафной удар в ворота «Кайрата» / Скриншот трансляции

В повторном поединке счет также открыли рудничане, в составе которых вновь отличился Карпюк. На этот раз он поразил ворота алматинцев еще раньше - через полторы минуты после начала игры, перехватив мяч в центре поля и неотразимо пробив издалека в правый верхний угол ворот.

Это минимальное преимущество «Аята» продержалось вплоть до третьей минуты второго тайма, когда Эдсону удалось-таки пробить хорошо игравшего голкипера гостей Багдаулета Умирзахова и сравнять счет. На 34-й минуте Даурен Турсагулов вывел «Кайрат» вперед, еще через минуту Акбаликов упрочил преимущество хозяев, а на последней минуте Оразов поставил точку в матче - 4:1 (0:1, 4:0).

Матчи 27 и 28 туров «Аят» проведет на своей площадке 10 и 11 февраля, а его соперником будет клуб из Талдыкоргана «Жетысу».