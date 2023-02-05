Пятый год подряд в Костанае пройдет зимний легкоатлетический трейл «Самопревосхождение», организатором которого является клуб любителей бега «Бег в радости самопревосхождения».

Старт четвертого зимнего трейла «Самопревосхождение» / Фото vk.com/runinjoy

Члены этого КЛБ являются активными пропагандистами здорового образа жизни, в том числе и оздоровительного бега, являющегося наиболее массовой и доступной формой укрепления здоровья и физического развития. А испытав себя в таком необычном виде физической активности, как бег по бездорожью, они уже в пятый раз приглашают всех желающих, готовых к таким испытаниям и имеющих соответствующую подготовку, на очередной пробег вдоль зимнего Тобола, который состоится 25 февраля. Этот трейл станет своеобразным подведением итогов зимнего бегового сезона и стартом в весну.

В этом году организаторы включили в программу соревнований две дистанции - 11 км и 22 км. Старт этого трейлового забега «Самопревосхождение» с зимы-2020/2021 проводится в районе мавзолея Ибрая Алтынсарина, расположенного на правом берегу реки Тобол вблизи села Мичуринское Костанайского района. Там же и финишируют участники.

Бегуны начнут преодолевать свои выбранные дистанции трейла «Самопревосхождение» в 10:00. Участникам забега на дистанцию 11 км предстоит добраться по бездорожью до разворота, расположенного за «малым» мостом, а участников полумарафона ждет разворот на пункте питания с горячим чаем и сухофруктами в районе «корейского» моста. На финише у мавзолея И.Алтынсарина всех участников ждет замечательный травяной чай.

В этих традиционных соревнованиях по пересеченной и холмистой местности с удовольствием принимают участие не только любители бега Костанайской области, но и поклонники здорового образа жизни из других городов и областей республики. А организаторы трейла в ходе забегов при необходимости будут помогать нуждающимся осваивать базовые навыки передвижения и навигации на пересеченной местности.

Участники зимнего легкоатлетического трейла на дистанции / Фото vk.com/runinjoy

На обеих дистанциях и у мужчин, и у женщин победители и призеры будут определяться в четырех возрастных группах - 18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. Все они будут награждены ценными призами, медалями и грамотами, а каждый участник после финиша получит медаль с символикой забега.

По словам руководителя клуба «Бег в радости самопревосхождения» Дмитрия КАПТЕЛА, в прошлом году трейл прошел на «ура»:

- Трасса получилась интересной и всем участникам действительно хотелось ее преодолеть. В этом году мы на сложных участках установим дополнительные указатели. Надеемся, что и на этом трейле все пришедшие на старт сумеют преодолеть себя и стать еще более счастливыми, благодаря чему состоится наш праздник бега и духа.

Те, кто собирается преодолеть одну из дистанций, должен быть готов к любым сюрпризам погоды. Как показывает практика прошлых трейлов, иногда по дистанции из-за наличия большого количества снега приходится не только бежать. А поэтому организаторы предлагают участникам уделить внимание экипировке и до старта ознакомится с трассой пробега.

Более подробно с положением V зимнего легкоатлетического трейла «Самопревосхождение» можно ознакомиться на страничке бегового клуба по ссылке vk.com/runinjoy.