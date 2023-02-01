Музыканты государственного трио РК «Forte Trio» приехали 30 января с образовательной миссией: исполнить произведения классических и современных композиторов и провести мастер-классы с юными музыкантами и студентами.

Коллектив участвует в проекте «Времен связующая нить», организованном гуманитарным фондом «Дегдар».

Мастер-класс Максата Джусупова с ансамблем скрипачей

Трио было создано в 2013 году пианистом, профессором, заслуженным деятелем РК Тимуром Урманчеевым. Он объединил фортепиано, скрипку и виолончель в единый коллектив. Сейчас вместе с основателем играют лауреаты международных конкурсов Максат Джусупов (скрипка) и Мурат Нарбеков (виолончель).

Мастер-класс Мурата Нарбекова с виолончелистами

Зал Костанайской детской музыкальной школы за почти 50 лет встречал многих известных исполнителей, но в последнее время такие концерты стали редким явлением. Приезд мастеров возвращает эту приятную традицию. Учащиеся, их родители, педагоги и музыканты заполнили почти весь концертный зал. Творческая встреча началась с представления коллектива, а затем в течение часа зрители слушали произведения Феликса Мендельсона, Сергея Рахманинова, Астора Пьяццоллы и нашего современника, казахстанского композитора Армана Жайыма.

Искусная нюансировка, отточенные штрихи, идеальный ансамбль, вдохновенные лица артистов обеспечили полную тишину в зрительном зале во время игры и восторженные аплодисменты в конце произведений. Исполняемые произведения непросты для восприятия юных музыкантов, но дети их внимательно слушали. Звукоизвлечение каждого инструмента и техническая сторона исполнения не позволяли отвлекаться на посторонние вещи.





Астор Пьяццолла «Осень в Буэнос-Айресе» из цикла «Времена года»

После концерта музыканты провели мастер-классы для учащихся и педагогов фортепианного и оркестрового отделения. Артисты отметили хороший уровень подготовки и поделились советами для роста исполнительского мастерства.

Мастер-класс Тимура Урманчеева с учеником фортепианного отделения Артемом Лебедевым

«НГ» удалось поговорить с художественным руководителем Forte Trio Тимуром УРМАНЧЕЕВЫМ:

- Расскажите подробнее о проекте «Времен связующая нить», благодаря которому вы приехали к нам.

- Изначально он был направлен на помощь ветеранам войны и труда. Приезжали, часто привозили продуктовые наборы, концерты, конечно же, организовывали, мастер-классы. Постепенно он стал проектом передачи опыта молодому поколению. У нас очень много учебных заведений, все они нуждаются в методической помощи. Кроме просвещения, мы ещё стремимся передать опыт. Не только игры, но и педагогики. В творческой среде это очень развито. Концерты стимулируют детей заниматься, так они видят, что может быть результатом их труда. Кроме того, ребята могут понять, кем они хотят стать – педагогом или артистом. Такие поездки помогают и этому процессу тоже.

- Какими интеллектуальными навыками, на ваш взгляд, должен обладать артист?

- Человек не может выйти на сцену, только лишь выучив ноты. Он обязательно должен знать музыкальную литературу. Эрудиция - очень важная составляющая музыканта, вообще эта черта должна быть присуща любому творческому человеку. У нас очень много учебных заведений, и каждое славится какой-то своей сильной школой. Например, раньше Рудненское музучилище было славно своей дирижерско-хоровой школой, тут был такой преподаватель Давид Давидович Гартунг, духовики были сильные. Когда ко мне приходят студенты, я, зная, из какого они региона, уже примерно представляю их уровень. Но вообще бывают исключения из правил - самородки из региона, где не так сильна, например, фортепианная школа.

- Как вы в целом можете оценить уровень профессиональной подготовки молодого поколения?

- В каждом регионе есть свои организации, призванные увлекать культурой жителей. В общем, я думаю, что они справляются со своей задачей. Но всегда можно активизировать свою деятельность. Бывает, приезжаешь в регион, а руководство колледжа начинает жаловаться, что у них инструменты плохие, в регионе мало уделяют им внимания. Они закрылись в своей скорлупке - их никто не беспокоит и они никого. А они должны кипеть, привлекать внимание к своей деятельности, устраивать мероприятия, выезжать, проводить концерты! Они же для чего-то учатся! Потом заканчивают экзамены, и на этом их музыкальный путь кончается.

- Помогает ли эстрадная музыка привлечению зрителей на классические концерты?

- Некоторые коллективы пытаются привлечь людей в филармонии с помощью эстрадной музыки. Многие крупные музыканты - Паваротти, Монсеррат Кабалье - выступали с эстрадными артистами, и это привлекало огромное количество людей в оперы. Есть хорошее исполнение рока, популярной музыки. Я не считаю, что музыка подразделяется на элитную и не элитную. Плохая музыка - это бесталанная и плохо исполненная музыка.

- Культура должна быть вне политики?

- В идеале, конечно, культура должна быть вне политики, но разве такое бывает? Сергей Рахманинов, которому в этом году исполняется 150 лет, покинул Россию после революции, стал гражданином Америки. Он был человеком абсолютно вне политики, но то, что он являлся всемирно известным композитором, делало почти любой его жест политичным. Художник должен заниматься творчеством, но при этом иметь позицию, которая отличает его от остальных.