Свое западно-казахстанское турне в рамках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy рудненский «Горняк» продолжил в Атырау, где провел двухматчевую серию с местным «Бейбарысом».

Напряженный момент у ворот «Бейбарыса» / Фото pro.ligasy.kz

Эти матчи стали для «Горняка» заключительными гостевыми играми в регулярном чемпионате. К этому моменту в чемпионате определились все участники стадии плей-офф и в оставшихся поединках команды пытаются улучшить свое турнирное положение, чтобы получить в четвертьфинале в соперники относительно более слабую команду.

«Горняк» перед матчами в Атырау находился на седьмой строчке в турнирной таблице, а «Бейбарыс» располагался на пятом месте и имел реальный шанс в случае положительных исходов встреч подняться выше.

В первом противостоянии, прошедшем в начале октября в Рудном, «Горняк» сумел набрать всего лишь одно очко, уступив в первом матче в дополнительное время (3:4 ОТ), а во втором - в основное время (1:4).

События в первом матче второго противостояния стали развиваться стремительно, и к экватору первого периода в воротах обеих команд побывало пять шайб. Чуть более чем через минуту после стартового свистка гости открыли счет. После дальнего броска от правого борта Александра Нурека голкипер хозяев Салим Базарбеков отбил шайбу, но ее подобрал Данила Платонов и сделал передачу по льду под щитками вратаря открывшемуся слева от ворот защитнику «Горняка» Никите Харькину, который и стал автором первого в матче гола - 0:1.

Защитник «Горняка» Никита Харькин стал автором первой заброшенной шайбы в ворота «Бейбарыса» / Фото pro.ligasy.kz

Через минуту хозяева ответили своей заброшенной шайбой в исполнении Дмитрия Тесленко. А еще через минуту нападающий рудничан Денис Гурьев справа от ворот в зоне защиты хозяев перехватил шайбу, отправленную от заднего борта, сделал передачу на левый край лучшему бомбардиру «Горняка» Арслану Ямалову, который точным броском из района точки вбрасывания вновь вывел гостей вперед, доведя свой лицевой счет до 19-ти заброшенных шайб - 1:2.

После этого «Горняк» дважды с небольшим перерывом оставался в меньшинстве. И оба раза был наказан Константин Пальмтаг - вначале за удар в область головы и шеи, а затем за удар коленом. Но гости выстояли после первого удаления, а через девять секунд после второго увеличили свое преимущество. После вбрасывания у своих ворот Роман Коваленко отправил шайбу в зону защиты соперника, где ее догнал Максим Кунишников, который, не сумев переиграть голкипера, сделал пас из-за ворот подоспевшему и никем не прикрытому Айдару Галимову, без помех забросившему шайбу в ворота «Бейбарыса» - 1:3.

А вот после третьего удаления в составе «Горняка», когда за подножку в середине периода на скамейку штрафников отправился защитник Сергей Лазарев, атыраусцы сумели реализовать численный перевес усилиями Артема Ананичева - 2:3. Этот счет больше не менялся до конца стартового игрового отрезка, в котором хозяева нанесли по воротам гостей 20 бросков, а рудничане сделали это 12 раз.

Больше атаковал «Бейбарыс» и во втором периоде, вновь перебросав соперника, нанеся еще 14 бросков в ответ на десять попыток рудничан. Но если гости ни разу не смогли отличиться до второго перерыва, то после одного из бросков хозяев на исходе 27-й минуты в исполнении Андрея Волгина счет стал равным - 3:3.

А на первой минуте заключительного периода оставшиеся в меньшинстве хозяева провели контратаку, и нападающий «Бейбарыса» Никита Колесников, воспользовавшись тем, что его тезка Харькин на «пятачке» столкнулся со своим голкипером Владиславом Нуреком, отправил шайбу в незащищенные ворота.

Несмотря на то, что хозяева до финальной сирены еще четырежды оставались в меньшинстве, рудничане не смогли исправить ситуацию на льду - 4:3 (2:3, 1:0, 1:0) в пользу атырауского клуба.

Начало второго матча также ознаменовалось быстрым голом, но на этот раз в исполнении хозяев, а шайба, заброшенная нападающим атыраусцев Владимиром Маркеловым в середине второй минуты, стала единственной в первом периоде - 1:0.

Во втором периоде после удаления Александра Куршука за удар соперника клюшкой «Горняк» впервые в матче остался в меньшинстве, которое привело к взятию ворот… «Бейбарыса». В середине периода рудничане организовали контратаку, которую после передач Оскара Юлбарисова и Александра Нурека результативно завершил Данила Платонов, сравнявший счет. Однако хозяева все же сумели воспользоваться своим первым численным перевесом, и Андрей Волгин реализовал большинство за две секунды до выхода на лед пятого полевого игрока рудничан. А спустя четыре минуты Никита Колесников увеличил преимущество атыраускгого клуба - 3:1.

Третий игровой отрезок уже рудничане начали в большинстве, после того как на последней секунде второго периода защитник «Бейбарыса» Роман Дубинин был удален на пять минут за удар клюшкой, а также был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры. «Горняк» с лихвой воспользовался таким длительным численным перевесом, и на 44-й минуте Роман Коваленко после передачи слева Валерия Садикова броском по центру сократил отставание, а еще через минуту Александр Куршук, которому ассистировали Александр Нурек и Оскар Юлбарисов, восстановил равновесие в счете - 3:3.

Более того, на 54-й минуте атаку гостей, начатую в своей зоне защиты Айдаром Галимовым и продолженную в центре площадки Сергеем Лазаревым, точным броском слева завершил Денис Гурьев, впервые в матче выведя «Горняк» вперед. Но продержались гости в лидерах недолго, через две с половиной минуты третий раз в матче стал равным после того, как Егор Кутугин реализовал численное большинство хозяев после удаления за подножку Александра Нурека.

А на первой же минуте овертайма Артем Бурделев принес победу атыраускому клубу - 5:4 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 1:0), а «Горняк», как и в первой очной серии с «Бейбарысом», довольствовался одним набранным очком.

Заключительные два матча регулярного чемпионата «Горняк» проведет 5 и 6 февраля в Рудном, где его соперником будет клуб из Усть-Каменогорска «Торпедо».