Сербский теннисист Новак Джокович выиграл финал Australian Open, одержав победу на греком Стефаносом Циципасом, сообщает informburo.kz.

В финале он победил грека Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Серб повторил рекорд Рафаэля Надаля по числу побед на турнирах Большого шлема – 22. Победителем Australian Open Джокович стал в десятый раз.

С понедельника он вновь станет первой ракеткой мира.

В октябре Джокович и Циципас играли в финале ATP 500 Astana Open, сербский теннисист тогда выиграл со счётом 6:3, 6:4.