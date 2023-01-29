Новак Джокович победил в финале Australian Open и вернул звание первой ракетки мира
informburo.kz
29 января 2023, 21:00 | Спорт
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл финал Australian Open, одержав победу на греком Стефаносом Циципасом, сообщает informburo.kz.
В финале он победил грека Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).
Серб повторил рекорд Рафаэля Надаля по числу побед на турнирах Большого шлема – 22. Победителем Australian Open Джокович стал в десятый раз.
С понедельника он вновь станет первой ракеткой мира.
В октябре Джокович и Циципас играли в финале ATP 500 Astana Open, сербский теннисист тогда выиграл со счётом 6:3, 6:4.
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