19 марта 2023 года состоятся внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов. Примете ли вы участие в голосовании? Да. Теперь выборы пройдут по партийным спискам и по одномандатным округам.

Да. Участвовать в выборах органов власти - это мой гражданский долг.

Нет. У меня нет доверия к кандидатам и партийным, и одномандатным.

Нет. У меня нет доверия к членам избиркомов, которые будут считать голоса.

