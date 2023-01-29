Какие дома останутся без света на следующей неделе
Работы на высоковольтных линиях и подстанциях на следующей неделе пройдут в шести районах областного центра. План работ Костанайской горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами с 28 января по 3 февраля планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующия адресам:
ТП-65а (работы на ТП)
28 января с 10:00 до 18:00
- Городской акимат по ул. Пушкина 98.
Спальный сектор:
- ул. Пушкина 90, 92,
- ул. Дулатова 91,
- ул. Амангельды 85,87.
ТП-11 (работы на ВЛ-10 кВ)
30 и 31 января с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Набережная 52-73, 42/1 ,42/2, 43/1, 43/2, 44/1, 44/3.
ТП-112 (работы на ВЛ-10 кВ)
с 31 января по 3 февраля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Сьянова 80-112,
- ул. Набережная 66-105, 103/3-103/10,105/1-105/4,
- ул. Каирбекова 110-120,
- ул. Амангельды 19/1-19/3, 21/1-21/12.
ТП-835 (работы на ТП)
30 января с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- мкр. Юбилейный 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17.
ТП-15 (работы на ТП)
31 января с 10:00 до 18:00
- пивной бар «Волна»,
- магазин «Каменный цветок»,
- магазин «Алекс»,
- магазин «Апгрейд»,
- магазин «Рай».
Частный сектор:
- ул. 5 Апреля 1-38,
- пр. Абая 138-152,
- ул. Павлова 20-28, 18/2, 20/3, 20/5,
- ул. Каирбекова 3а-47,
- ул. Гоголя 29-47.
ТП-94 (работы на ПС)
1 февраля с 10:00 до 17:00
- ИП Яковлев,
- ИП Конева,
- ИП Соколова,
- ТОО «Агротрак»,
- ТОО «ЛВ-Строй»,
- ТОО «Рауза»,
- ТОО «Гренада»,
- ТОО «Невада».
Частный сектор:
- ул. Промбаза 1-8.
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