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Какие дома останутся без света на следующей неделе

29 января 2023, 10:37 |  ЖКХ

Работы на высоковольтных линиях и подстанциях на следующей неделе пройдут в шести районах областного центра. План работ Костанайской горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами с 28 января по 3 февраля планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующия адресам:

ТП-65а (работы на ТП)

28 января с 10:00 до 18:00

  • Городской акимат по ул. Пушкина 98.

Спальный сектор:

  • ул. Пушкина 90, 92,
  • ул. Дулатова 91,
  • ул. Амангельды 85,87.

ТП-11 (работы на ВЛ-10 кВ)

30 и 31 января с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Набережная 52-73, 42/1 ,42/2, 43/1, 43/2, 44/1, 44/3.

ТП-112 (работы на ВЛ-10 кВ)

с 31 января по 3 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 80-112,
  • ул. Набережная 66-105, 103/3-103/10,105/1-105/4,
  • ул. Каирбекова 110-120,
  • ул. Амангельды 19/1-19/3, 21/1-21/12.

ТП-835 (работы на ТП)

30 января с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • мкр. Юбилейный 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17.

ТП-15 (работы на ТП)

31 января с 10:00 до 18:00

  • пивной бар «Волна»,
  • магазин «Каменный цветок»,
  • магазин «Алекс»,
  • магазин «Апгрейд»,
  • магазин «Рай».

Частный сектор:

  • ул. 5 Апреля 1-38,
  • пр. Абая 138-152,
  • ул. Павлова 20-28, 18/2, 20/3, 20/5,
  • ул. Каирбекова 3а-47,
  • ул. Гоголя 29-47.

ТП-94 (работы на ПС)

1 февраля с 10:00 до 17:00

  • ИП Яковлев,
  • ИП Конева,
  • ИП Соколова,
  • ТОО «Агротрак»,
  • ТОО «ЛВ-Строй»,
  •  ТОО «Рауза»,
  • ТОО «Гренада»,
  • ТОО «Невада».

Частный сектор:

  • ул. Промбаза 1-8.