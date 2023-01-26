До окончания регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги, по результатам которого 8 команд на стадии плей-офф продолжат борьбу за награды, рудненскому «Горняку» осталось провести встречи с тремя соперниками.

Голкипер «Горняка» Никита Акулинин ликвидирует опасность у своих ворот / Фото vk.com/hkaqtobe

Первым из них стал хоккейный клуб «Актобе», в гости к которому «Горняк» отправился, неожиданно поделив очки на домашнем льду с аутсайдерами чемпионата «Снежными барсами» (6:1 и 2:4).

Клубы из Актобе и Рудного - соседи по турнирной таблице. Хозяева этого двухматчевого противостояния, вернувшиеся из столицы Узбекистана, где они дважды уступили ташкентскому «Хумо», с 45 очками после 38 игр располагаются на шестой строчке. «Горняк» же является ближайшим преследователем актобинцев, занимая седьмое место с 39 набранными очками после такого же количества проведенных игр.

В первой двухматчевой серии регулярного чемпионата, прошедшей в Рудном, хозяева дважды уступили «Актобе» - 3:4 и 2:4.

Актобинские хоккеисты открыли счет и в первом матче второй серии, прошедшем на льду «Актобе арены». Стартовый отрезок команды провели на хороших скоростях, а в начале 6-й минуты открывшийся слева перед воротами Никиты Акулинина нападающий «Актобе» Максим Зюзякин после передачи от правого борта послал шайбу в ближний угол. В середине первого периода у хозяев появилась возможность увеличить свое преимущество после того, как в составе «Горняка» были удалены один за одним два игрока. В середине 10-й минуты за удар соперника клюшкой лед был наказан Ян Хоменко, а через полминуты к нему на скамейке штрафников присоединился и капитан команды Александр Куршук, наказанный за подножку. Однако рудничане очень четко сыграли в меньшинстве при игре в формате «три на пять» и отстояли свои ворота.

А так «Горняк» атаковал ворота «Актобе» / Фото vk.com/hkaqtobe

А вскоре втроем остались и хозяева льда, но теперь уже рудничанам не удалось использовать большинство при игре в формате «пять на три». Всего же до конца игрового отрезка актобинские хоккеисты нанесли 14 бросков по воротам соперника, а на счету «Горняка» на одну попытку взятия ворот было больше, но на перерыв команды так и ушли при минимальном преимуществе «Актобе».

А изменился счет в самом начале второго периода. Гости очень активно начали вторую двадцатиминутку, но в первой же атаке нападающий «Актобе» Дмитрий Потайчук после передачи из-за ворот броском из центра штрафной зоны рудничан на 21-й минуте удвоил преимущество хозяев - 2:0.

Ровно через пять минут гости, успевшие за это время отыграть в меньшинстве и отбить очередную атаку на свои ворота, провели быстрый выпад. Выигравший борьбу у заднего борта Оскар Юлбарисов отдал шайбу открывшемуся перед воротами Евгению Степанову, который переиграл голкипера гостей Дмитрия Шарова и сократил отставание. Но на 34-й минуте нападающий хозяев Иван Кучин хорошо сыграл перед воротами и переправил в них отбитую Акулининым шайбу после броска справа Потайчука, вновь увеличив отрыв своей команды - 3:1.

В борьбе за шайбу нападающий «Горняка» Ян Хоменко и защитник «Актобе» Дмитрий Акишин / Фото vk.com/hkaqtobe

И все же на второй перерыв команды ушли, не имея преимущества в счете. Чуть более чем за две минуты до окончания периода Александр Куршук, открывшийся слева перед воротами, результативно продолжил атаку на ворота хозяев, начатую Александром Нуреком и Степановым, и во второй раз в матче сократил отставание гостей. А за полминуты до перерыва нападающий «Горняка» Данила Платонов реализовал численное большинство после передач Данилы Щекина и Арслана Ямалова, сравняв счет - 3:3. Интересно, что хозяева во втором периоде повторили свои показатели по нанесенным броскам, а рудничане вновь превзошли их, на этот раз исполнив 19 бросков.

Этот счет сохранился и после окончания заключительного периода, в котором хозяева впервые за матч превзошли гостей по количеству нанесенных бросков - 11 против 7 у «Горняка». Не изменился счет и в овертайме. А в серии послематчевых буллитов открывавшие ее рудничане сразу же повели в счете после реализации своей попытки Юлбарисовым и надежной игры Акулинина. Голкипер «Горняка» не позволил себя переиграть игрокам актобинского клуба и в следующих трех попытках. А серия буллитов прекратилась досрочно, после того как свой штрафной бросок реализовал Ямалов - 3:4 Б (1::0, 2:3, 0:0, 0:0, 0:1).

Нападающий «Горняка» Константин Пальмтаг выигрывает борьбу у борта за воротами «Актобе» / Фото vk.com/hkaqtobe

Одержав победу, «Горняк» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф чемпионата, став недосягаемым для идущих на девятом и десятом местах «Алматы» (30 очков после 40 игр), и «Иртыша», уступившего в этот же день «Бейбарысу» (28 очков после 39 игр).

Сегодня «Актобе и «Горняк» проведут свой четвертый в сезоне поединок.