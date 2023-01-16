Клубы «Тобол» и «Ирбис Алматы» завершили третью очную двухматчевую серию в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Капитан «Тобола» Шаим Куанов был неудержим в матче с алматинским клубом / Фото nbf.kz

Накануне «Тобол», как и в предыдущих сериях с алматинским клубом, одержал победу в первом матче (80:75). Поединок прошел в очень упорной борьбе, что оставляло надежды болельщикам «Ирбиса Алматы» на реванш в повторном поединке, как это уже случалось дважды в сезоне.

Если в начале первого матча этой серии лидерство захватили гости, что вынудило тренерский штаб костанайского клуба прибегнуть к раннему тайм-ауту, то в повторном поединке уверенная игра хозяев вынудила сделать это главного тренера алматинцев Евгения Исакова уже через полторы минуты после старта при счете 8:2. Причем все восемь очков «Тобола» были на счету капитана команды Шаима Куанова, чье игровое амплуа разыгрывающего защитника не мешает ему успешно проявлять и бомбардирские качества. Тем более, что в этом матче не смог принять участие лучший бомбардир костанайцев Антон Быков, набравший накануне 27 очков.

Хозяева продолжали лидировать в первой четверти, правда их отрыв был незначительным, а после точного трехочкового броска в исполнении центрового алматинского клуба Александра Жигулина менее чем за полминуты до первого перерыва счет стал равным - 21:21, и первая четверть, как и в первом матче, так и завершилась вничью.

Кольцо «Ирбиса Алматы» атакует Даниил Посашков / Фото nbf.kz

Впервые в матче выйдя вперед на исходе первой минуты второй четверти, «Ирбис Алматы» к середине игрового отрезка оторвался от хозяев на десять очков - 24:34. Однако костанайские баскетболисты сумели восстановить равновесие за полторы минуты до большого перерыва - 35:35, а на отдых ушли лидерами, хотя разница в счете и была минимальной - 38:37.

Через две минуты после начала третьей четверти алматинский клуб вышел вперед, однако «Тобол» быстро вернул себе роль лидера и завершил предпоследнюю десятиминутку с отрывом в 12 очков - 65:53.

Чуть более семи минут понадобилось гостям в заключительной четверти для того, чтобы вновь выйти вперед - 72:73. Но на этот раз в роли догоняющих костанайский клуб пробыл всего лишь четыре секунды, после чего успешно провел еще несколько атак и довел матч до победы - 82:74 (21:21, 17:16, 27:16, 17:21).

Атаку «Тобола» начинает Рустам Валиев / Фото nbf.kz

Самым результативным в составе «Тобола» в этом матче стал Шаим Куанов, набравший 22 очка. На счету Даниила Посашкова и Павла Ильина по 16 очков. Адильбек Битенов набрал 14, Кирилл Горнаев - 9, Рустам Валиев - 3 и Аскар Ахметжан - 2.

Одержав свою 12-ю победу и набрав в 20 матчах 32 очка, «Тобол» вышел по этому показателю на первое место, поднявшись на вторую строчку в турнирной таблице по проценту побед - 60%. А первыми по этому показателю идут «Барсы Атырау», у которых 10 побед в 16 матчах (62,5%).

Следующим соперником «Тобола» станет «Актобе», матчи с которым пройдут 21 и 22 января в Костанае.