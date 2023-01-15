Матчи между «Тоболом» и «Ирбисом Алматы» стали первыми в регулярном чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги после новогоднего перерыва.

Кольцо «Ирбиса Алматы» атакует Кирилл Горнаев / Фото nbf.kz

Для костанайского и алматинского клубов это уже третья очная серия, которая проходит в Костанае на площадке одноименного спортивно-развлекательного комплекса. В четырех предыдущих играх, прошедших в декабре, каждая из команд одержала по две победы. «Тобол» был сильнее в первых играх серий и в Костанае, и в Алматы, а «Ирбис Алматы» дважды брал реванш. При этом костанайские баскетболисты набрали в этих четырех матчах 340 очков, а алматинцы - 344.

Перед этими играми команды находились на соседних строчках в турнирной таблице - «Тобол» с 28 набранными очками и 10 победами в 18 матчах (55,56%) занимал третье место, а «Ирбис Алматы» отставал на четыре очка, одержав 8 побед в 16 матчах (50%).

Штрафной бросок исполняет лучший бомбардир «Тобола» Антон Быков / Фото nbf.kz

Начало пятого поединка прошло при доминировании алматинского клуба, набравшего за три с половиной минуты 10 очков и не позволившего хозяевам ни разу поразить свое кольцо. В складывающейся ситуации главный тренер «Тобола» Тимур Султанов был вынужден взять тайм-аут, после чего и костанайские баскетболисты стали забрасывать, но десятиочковое преимущество гостей сохранялось еще такой же отрезок игрового времени и начало сокращаться, как ни странно, после тайм-аута, взятого наставником алматинцев Евгением Исаковым. А за минуту до первого перерыва счет стал равным - 21:21. Вскоре благодаря точному броску Даниила Посашкова «Тобол» впервые в матче вышел вперед, но победителя в первой четверти все же не было - 23:23.

После первых трех минут второй четверти хозяева минимально опережали алматинцев - 29:28, после чего четыре минуты забрасывал только «Тобол», сумевший оторваться от «Ирбиса Алматы» на полтора десятка очков - 43:28. А на большой перерыв команды ушли при счете 47:34.

Атаку «Тобола» начинает его капитан Шаим Куанов / Фото nbf.kz

В третьей десятиминутке хозяевам удалось увеличить свой отрыв еще на четыре очка, что, казалось бы, позволяло им комфортно себя чувствовать в заключительной четверти, которую команды начали при счете 65:48.

К чести игроков алматинского клуба, они сумели значительно сократить свое отставание в первые две минуты заключительного игрового отрезка, нанеся пять подряд точных двухочковых броска - 65:58. А на исходе шестой минуты четверти «Тобол» опережал гостей всего на четыре очка - 72:68. Однако в оставшееся время баскетболисты костанайского клуба на более меньшее расстояние соперника не подпускали. Не помогли гостям и два взятых ими тайм-аута, а «Тобол» в итоге одержал третью победу над дебютантом Национальной лиги - 80:75 (23:23, 24:11, 18:14, 15:27).

Самым результативным в составе «Тобола» в этом матче стал Антон Быков, принесший в копилку команды треть набранных очков - 27. На счету Даниила Посашкова 15 очков, Шаим Куанов и Павел Ильин набрали по 9 очков, Кирилл Горнаев - 8, Аскар Ахметжан и Рустам Валиев - по 6.

Сегодня команды проведут повторный поединок третьей очной серии.