О планах жилищного строительства на 2023 год рассказали на аппаратном совещании в акимате Костаная. На январь перенесли сдачу одного долгостроя - это дом № 49 в микрорайне Юбилейный. Также в этом году завершат строительство 32 жилых объекта: 15 в Береке, 11 - в Кунае, 4 в Аэропорте, один дом в Юбилейном и девятиэтажный дом по пр. Кобыланды батыра.

Фото из архива "НГ"

В мкрн Аэропорт планируют завершить строительство 3 девятиэтажных домов. Работу выполняет ТОО "Нуркапстройгаз". Сумма проекта - почти 2,3 млрд тенге, из них освоили 734,2 млн тенге. Строительство приостановлено - изменения, которые внесли в ПСД, на госэкспертизе до 21 февраля. Во втором квартале планируют ввести в эксплуатацию дом № 45/1, в третьем - дома №№ 45/2 и 45/3.

Здесь же завершат строительство арендного дома на 108 квартир. В декабре 2022 года подписали договор с ТОО "Рудныйсоколовстрой" на 1,3 млрд тенге. Инженерные сети стоимостью почти 15 млн тенге подведут после завершения стройки.

В мкрн Юбилейный осталось завершить строительство только одного дома из списка проблемных. В 2021 году договор с прежним подрядчиком ТОО "Вакхстрой" расторгли в связи со его статусом недобросовестного участника госзакупок. Сейчас в акимате ведут работу по внесению изменений в ПСД. Стоимость проекта с учетом корректировки составит более 143 млн тенге. При этом в плане финансирования на завершение строительно-монтажных работ предусмотрено только 34 млн тенге.

В феврале в этом микрорайоне планируют подключить к газоснабжению 120 квартир в домах №№ 24 и 27.

Из запланированных 72 домов в мкрн Береке к июлю введут в эксплуатацию 15 четырехэтажных (ТОО "Статус Трейд" - 10 домов, ТОО "Экспотранс" - 2 дома, ТОО "Нуркапстройгаз" - 1 дом, ТОО "Ақжанжәнебіз" - 2 дома). Параллельно ТОО "Жанарту" подводит к этим домам инженерные коммуникации.

В городском акимате отметили, что в этом микрорайоне продолжается строительство сетей ливневой канализации, подъездных путей, обустройство улиц, а также наружное освещение.

Но строительство котельной отстает от планов. Проект на сумму более 2,5 млрд тенге исполняет ТОО "Азияэнергопроектмонтаж". Установлены все 3 котла, часть оборудования и другие комплектующие, сети электроснабжения проложили на 80%, газоснабжения - на 70%. Необходимо выполнить обвязку котлов, положить полы в здании, установить аварийное топливохранилище, залить фундаменты под оборудование котельной, провести его монтаж и пусконаладочные работы. По данным городского акимата, по проекту освоено 1,4 млрд тенге, еще 652,9 млн тенге планируют оплатить из бюджета в этом году.

Еще один арендный дом в микрорайоне Кунай сдадут совсем скоро - по предварительной инфрмации, в феврале. В первом и втором кварталах на очереди еще 9 жилых домов. В микрорайоне также продолжится строительство 11 жилых домов, сдадут их в 2024 году.

В 2022 году разработали ПСД на строительство 124 индивидуальных застройек в восьми кварталах мкрн Кунай. Для реализации проекта необходимо 3,9 млрд тенге. В городском акимате уточнили, что финансирование будет из областного бюджета.

В микрорайоне продолжат работу по вертикальной планировки. В прошлом году на эти цели выделено 583,2 млн тенге, по плану этого года – 137,1 млн тенге. В сентябре завершат строительство сетей газоснабжения и электроснабжения микрорайона.

В мкрн Кунай планируют построить почти 20 км дорог на сумму 6,5 млрд тенге. Работу проводит ТОО "Ван".

В июле этого года ожидается сдача 108-квартирного жилого дома по пр. Кобыланды батыра. В декабре 2022 года здесь также сменился застройщик. Теперь объектом займется ТОО "Регалит". Стоимость проекта - 962,6 млн тенге.