В чемпионате Казахстана по футзалу после завершения первого круга наступила небольшая пауза, в ходе которой состоялись решающие игры розыгрыша Кубка РК.

Лучший бомбардир чемпионата Казахстана Ринат Турегазин (№19) и Азат Валиуллин / Фото vk.com/mfc_ayat_official

«Аят» концовку первого круга проводил, согласно календарю, с западноказахстанскими командами, сыграв в декабре две двухматчевые серии в Атырау и Актобе и еще две серии в Рудном.

Не вызвали у рудненского клуба затруднений матчи с «Атырау», который дважды уступил «Аяту» с разницей в четыре мяча - 2:6 (1:3) и 1:5 (1:3). В составе гостей в первой встрече отличились оформившие дубли Леандриньо и Ринат Турегазин, а также Азат Валиуллин и Абдирасул Абдуманапулы. Во втором матче, пропустив первыми, рудничане ответили пятью голами в исполнении Лукаса Розенски, Луана Марсело, Антона Рындина и Валиуллина, оформившего дубль.

Затем «Аят» достаточно легко дважды обыграл на домашнем паркете «Aят-Арены» клуб из Актау «Каспий» - 4:1 (1:0) и 5:2 (4:0). В первом матче голы у «Аята» на счету Рындина, Ивана Марахова, Валиуллина и Алексея Лопатюка. В повторном поединке Абдуманапулы оформил дубль и по одному разу отличились Валиуллин, Рындин и Марахов.

Упорными получились поединки в Актобе с «Рахметом», который в первом матче не смог ответить на голы «Аята» в исполнении Турегазина и Луана Марсело - 0:2, а во второй встрече дважды вел в счете, но оба раза пропускал после ударов Марсело и Леадриньо - 2:2 (2:1).

Очень интересным получились заключительные матчи года с преследовавшим рудничан «Актобе», который в сезоне-2020/2021 представлял Казахстан в Лиге чемпионов и намеревается добиться такого же права и по итогам этого чемпионата. В последних десяти очных поединках борьба между этими командами получалась достаточно напряженной, а ее итогами стали шесть побед «Аята», три победы «Актобе» и она ничья.

В первом матче этого ставшего центральным в заключительных турах первого круга противостояния «Аят» на домашней площадке одержал победу с минимальным преимуществом - 2:1. Все голы были забиты в первом тайме - счет открыл Леандриньо, а победную точку поставил Марсело. Во второй встрече рудничане также были сильнее, и на этот раз победили более убедительней - 4:1. Авторами голов стали Лео, Розенски, Турегазин и Марсело.

«Аят» оформил в первом круге 77 взятий ворот соперников / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Таким образом, «Аят» в 18 матчах первого круга одержал 14 побед, одну встречу завершил вничью и, набрав 43 очка, расположился на второй строчке в турнирной таблице. А лидирует в чемпионате с 48 набранными очками «Кайрат», который побеждал во всех 16 проведенных матчах. Спор за третье место ведут клубы из Актобе «Рахмет» (32 очка) и «Актобе» (29).

В споре бомбардиров после первого круга лидирует игрок «Аята» Ринат Турегазин, на счету которого 17 забитых мячей. Третий показатель в этом споре у Азата Валиуллина - 14 голов. А в пятерку лучших молодых игроков чемпионата входит и 18-летний рудничанин Иван Марахов, на счету которого 4 забитых гола.

Сразу же после завершения первого круга чемпионата в Семее на «Абай Арене» под эгидой Ассоциации футзала Казахстана прошел финал четырех Кубка Казахстана, полуфинальные пары которого определились после прошедшего в сентябре в Актау группового этапа.

Участником финала четырех был и «Аят», соперником которого в полуфинале стал «Рахмет». К сожалению, по разным причинам не смогли помочь в этом матче рудненскому клубу Турегазин, Валиуллин и Рындин.

«Аят» быстро взял инициативу в матче в свои руки и на 4-й минуте после удара Розенски вышел вперед. Через пять минут Луан Марсело удвоил преимущество рудненского клуба. Справившийся с эмоциями и волнением «Рахмет» после достаточно неожиданного гола Айсултана Жулдыбаева на 15-й минуте стал постепенно выравнивать игру. Но в концовке первого тайма после ошибки подключившегося к атаке голкипера «Рахмета» Нуралема Байдуллы Леандриньо вновь довел отрыв «Аята» до двух голов.

Во втором тайме рудничане стали играть по счету, а «Рахмет» пытался отыграться. За шесть минут до конца встречи каким-то невероятным ударом капитан «Рахмета» Азамат Арыстанов во второй раз огорчил вратаря «Аята» Лео, а еще через две минуты Газиз Нагашыбай сделал счет равным - 3:3.

Матч перешел в овертайм, в котором «Аят» усилиями Марсело вновь вышел вперед. Но «Рахмет» сумел ответить голом Турехана Досова - 4:4, и первый финалист определился в серии пенальти, в которой удача была на стороне «Рахмета» - 4:3.

Победитель второго полуфинального матча между «Кайратом» и «Актобе» также определился за пределами основного времени, завершившегося со счетом 1:1. В дополнительное время «Кайрат» сумел забить победный гол.

Таким образом в финале Кубка РК встретились действующий чемпион и клуб, еще полтора года назад игравший на любительском уровне. Молодая команда сумела дать бой именитому «Кайрату», а основное время финального матча, который, как и полуфинал с участием алматинцев, обслуживала бригада судей из Костаная в составе Талгата Космухамбетова и Аслана Галаева, завершилось вничью - 3:3. В дополнительное время «Кайрат» не позволил состояться сенсации, забив два гола - 5:3 и в 16-й раз став обладателем Кубка РК.

В начале наступившего года в чемпионате Казахстана открылось трансферное окно, которое продлится до 31 января. Состав «Аята» в январе уже претерпел небольшие изменения. На правах аренды его 20-летний воспитанник Вадим Булдин перешел в МФК «Астана». В этом сезоне он сыграл за «Аят» 11 матчей в рамках регулярного чемпионата Казахстана и 3 матча в Лиге чемпионов по футзалу.

А пополнил состав рудненского клуба вернувшийся перед стартом сезона в МФК «Тюмень» Данил Карпюк, сыгравший в прошлом сезоне за «Аят» 27 матчей, в которых забил 27 голов.

После возвращения в «Аят» Данил Карпюк поделился своими эмоциями:

- В прошлом сезоне получилось неплохо себя проявить в «Аяте». Постараюсь в этом сезоне сыграть еще лучше и принести еще больше пользы команде. За «Аятом» я следил в этом сезоне, смотрел Лигу чемпионов и многие матчи в чемпионате. Поздравляю всех болельщиков «Аята» с Новым годом, желаю крепкого здоровья и удачного года! Приглашаю на матчи второго круга, с вами «Аят» гораздо сильнее, а мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы вас порадовать.

Предлагаем вашему вниманию календарь второго круга регулярного чемпионата Казахстана по футзалу с участием «Аята»:

13-14 января, 19-20 туры

«Аят» - «Байтерек»

20-21 января, 21-22 туры

«Астана» - «Аят»

27-28 января, 23-24 туры

«Аят» - «Ордабасы»

3-4 февраля, 25-26 туры

«Кайрат» - «Аят»

10-11 февраля, 27-28 туры

«Аят» - «Жастар»

17-18 февраля, 29-30 туры

«Аят» - «Атырау»

24-25 февраля, 31-32 туры

«Каспий» - «Аят»

17-18 марта, 33-34 туры:

«Аят» - «Рахмет»

24-25 марта, 35-36 туры

«Актобе» - «Аят»