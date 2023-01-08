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Какие трассы закрыли 8 января в Костанайской области?

8 января 2023, 11:08 |  Происшествия

Несколько участков дорог закрыли для всех видов автотранспорта в регионе с утра 8 января, сообщает  ДЧС Костанайской области. Такое решение было принято в связи с метелью и плохой видимостью.

 

С 08.30 закрыты:

1. а/д Карасу – Б.Чураковка 0-114,1 км;

2. а/д Койбагор – Карасу - Севастопольское 0-124 км;

С 10-30 закрыто движение:

1. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» (0-110 км).

2. «Житикара-Камысты-Ливановка» (0-73 км).