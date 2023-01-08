Какие трассы закрыли 8 января в Костанайской области?
8 января 2023, 11:08 | Происшествия
Несколько участков дорог закрыли для всех видов автотранспорта в регионе с утра 8 января, сообщает ДЧС Костанайской области. Такое решение было принято в связи с метелью и плохой видимостью.
С 08.30 закрыты:
1. а/д Карасу – Б.Чураковка 0-114,1 км;
2. а/д Койбагор – Карасу - Севастопольское 0-124 км;
С 10-30 закрыто движение:
1. «Адаевка-Уркаш-Аралколь» (0-110 км).
2. «Житикара-Камысты-Ливановка» (0-73 км).
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