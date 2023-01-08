В чьих домах не будет света на следующей неделе в Костанае
План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 14 января сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на следующей неделе пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с этим с отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 9 по 11 января с 10:00 до 18:00
- кафе «Белая Лебедь».
Спальный сектор:
- пр. Абая 10,10/1,12,
- ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20,
- ул. Ворошилова 68.
ТП-Колония поселения район Аэропорта (работы на ТП)
9 января с 10:00 до 18:00
- Колония поселения № 40,
- ИП Стецюк,
- ТОО «Агропромтрейд»,
- ТПК «МонолитСтрой».
ТП-563 (работы на ТП)
10 января с 10:00 до 17:00
- ТОО «Тазалык» (ул. Плеханова 79),
- «Кузет» (ул. Карбышева 6),
- СТО «Лада Спорт» (ул. Плеханова 79а),
- ТОО «Вианор», ТОО «Радио-Калкан»,
- ТОО «РВД-Опт»,
- ТОО «Отан» (ул. Чернышевского 111а).
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 25.
РП - 10 № 2 район Аэропорта (работы на ТП)
11 января с 10:00 до 19:00
- ТОО «Евразия»,
- ТОО «Агрокомпани»,
- ИП Кобак,
- ИП Жанабильев,
- ТД «Баян-Сулу»,
- ТОО «БЕСТ».
РП - 10 – РП-20 район Аэропорта (работы на ТП)
11 и 12 января с 10:00 до 19:00
- ТОО «БЕСТ»,
- ИП Садиков,
- ИП Калибров,
- ИП Тарасиков,
- ИП Шабалов,
- ТОО «Агроинвест»,
- ТОО «LKW транс».
ТП-65а (работы на ТП)
14 января с 10:00 до 19:00
- Городской акимат (ул. Пушкина 98).
Спальный сектор:
- ул. Амангельды 85,87,
- ул. Пушкина 90,92,
- ул. Дулатова 91.
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