План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 14 января сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на следующей неделе пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с этим с отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 9 по 11 января с 10:00 до 18:00

кафе «Белая Лебедь».

Спальный сектор:

пр. Абая 10,10/1,12,

ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20,

ул. Ворошилова 68.

ТП-Колония поселения район Аэропорта (работы на ТП)

9 января с 10:00 до 18:00

Колония поселения № 40,

ИП Стецюк,

ТОО «Агропромтрейд»,

ТПК «МонолитСтрой».

ТП-563 (работы на ТП)

10 января с 10:00 до 17:00

ТОО «Тазалык» (ул. Плеханова 79),

«Кузет» (ул. Карбышева 6),

СТО «Лада Спорт» (ул. Плеханова 79а),

ТОО «Вианор», ТОО «Радио-Калкан»,

ТОО «РВД-Опт»,

ТОО «Отан» (ул. Чернышевского 111а).

Спальный сектор:

ул. Карбышева 25.

РП - 10 № 2 район Аэропорта (работы на ТП)

11 января с 10:00 до 19:00

ТОО «Евразия»,

ТОО «Агрокомпани»,

ИП Кобак,

ИП Жанабильев,

ТД «Баян-Сулу»,

ТОО «БЕСТ».

РП - 10 – РП-20 район Аэропорта (работы на ТП)

11 и 12 января с 10:00 до 19:00

ТОО «БЕСТ»,

ИП Садиков,

ИП Калибров,

ИП Тарасиков,

ИП Шабалов,

ТОО «Агроинвест»,

ТОО «LKW транс».

ТП-65а (работы на ТП)

14 января с 10:00 до 19:00

Городской акимат (ул. Пушкина 98).

Спальный сектор: