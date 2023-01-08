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В чьих домах не будет света на следующей неделе в Костанае

8 января 2023, 13:25 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 14 января сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на следующей неделе пройдут в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим с отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-59 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 9 по 11 января с 10:00 до 18:00

  • кафе «Белая Лебедь».

Спальный сектор:

  • пр. Абая 10,10/1,12,
  • ул. Мирошниченко 12, 14, 16, 20,
  • ул. Ворошилова 68.

ТП-Колония поселения район Аэропорта (работы на ТП)

9 января с 10:00 до 18:00

  • Колония поселения № 40,
  •  ИП Стецюк,
  • ТОО «Агропромтрейд»,
  • ТПК «МонолитСтрой».

ТП-563 (работы на ТП)

10 января с 10:00 до 17:00

  • ТОО «Тазалык» (ул. Плеханова 79),
  • «Кузет» (ул. Карбышева 6),
  •  СТО «Лада Спорт» (ул. Плеханова 79а),
  • ТОО «Вианор», ТОО «Радио-Калкан»,
  • ТОО «РВД-Опт»,
  • ТОО «Отан» (ул. Чернышевского 111а).

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 25.

РП - 10 № 2 район Аэропорта (работы на ТП)

11 января с 10:00 до 19:00

  • ТОО «Евразия»,
  • ТОО «Агрокомпани»,
  • ИП Кобак,
  • ИП Жанабильев,
  • ТД «Баян-Сулу»,
  • ТОО «БЕСТ».

РП - 10 – РП-20 район Аэропорта (работы на ТП)

11 и 12 января с 10:00 до 19:00

  • ТОО «БЕСТ»,
  •  ИП Садиков,
  • ИП Калибров,
  •  ИП Тарасиков,
  • ИП Шабалов,
  •  ТОО «Агроинвест»,
  •  ТОО «LKW транс».

ТП-65а (работы на ТП)

14 января с 10:00 до 19:00

  • Городской акимат (ул. Пушкина 98).

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды 85,87,
  • ул. Пушкина 90,92,
  • ул. Дулатова 91.