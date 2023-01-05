Аварийно-восстановительные работы пройдут на сетях водопровода по адресу Амангельды д. 125/1.

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В связи с работами по улице Амангельды в границах улиц Баймагамбетова – 1 Мая, будет прекращена подача питьевой воды 6 января с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

Жилой сектор:

- ул.Амангельды д.112, 114, 116, 118, 120, 122, 122а, 126, 128, 130, 132

- ул.Козыбаева д.133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 151, 152а, 154, 156, 158, 160, 162

Соц. объекты:

- Областной диагностический центр «Магнесия» по адресу Баймагамбетова д.213

- Баня-сауна «Одиссей» по адресу Козыбаева д.150



ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.