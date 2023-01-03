Один человек погиб и трое попали в реанимацию после ДТП с участием пяти машин в Костанайской области
3 января 2023, 21:00 | Происшествия
Авария произошла сегодня, 3 января, в 14.03, на трассе Аркалык - Торгай, сообщает @Polisia.kz. Водитель автомобиля Toyota во время обгона выехал на встречную полосу.
- Здесь произошло столкновение с автомашиной «Ниссан», затем столкновение еще трех автомобилей, - сообщил и. о. начальника управления полиции Аркалыка Талгат БАЛГОЖИН.
В результате ДТП водитель «Ниссана» погиб на месте. В ДТП, по предварительным данным, пострадали 9 человек, трое из которых находятся в реанимации.
Проводятся досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.
Фото пресс-службы ДП
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